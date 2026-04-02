وزير الخارجية يلتقي أبناء الجالية المصرية في موسكو ويؤكد حرص الدولة على دعم المصريين بالخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 10:23 مساءً -  

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس ٢ أبريل، بعدد من أبناء الجالية المصرية في موسكو، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التواصل المباشر مع المصريين بالخارج.

 

استعرض وزير الخارجية خلال اللقاء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لرعاية مواطنيها في الخارج، مشيرا إلى حرص الوزارة على التطوير بشكل مستمر فى مستوى الخدمات القنصلية، من خلال التوسع في التحول الرقمي وإطلاق مبادرات جديدة بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في تلبية احتياجات المصريين بالخارج وتيسير حصولهم على الخدمات بكفاءة وسرعة ويسر.

 

أعرب الوزير عبد العاطي عن اعتزازه بالدور الوطني الذي تضطلع به الجالية المصرية في روسيا، مؤكدا أنهم يمثلون جسرا هاما لتعزيز العلاقات بين الشعبين المصري والروسي، ومثمنا إسهاماتهم في دعم الروابط الثنائية. 

 

كما اكد وزير الخارجية على الأهمية التي توليها الدولة للتواصل المستمر مع مختلف فئات الجاليات المصرية حول العالم، مشيدا بالنجاح الذي حققته النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج التي عقدت في القاهرة في أغسطس ٢٠٢٥، باعتبارها منصة فعالة للحوار وتبادل الرؤى، موجها الدعوة للمشاركة الفعالة في النسخة السابعة المقرر عقدها في أغسطس المقبل.

 

وشهد اللقاء نقاشا تفاعليا مع أبناء الجالية، تناول عددا من القضايا المرتبطة بأوضاعهم واحتياجاتهم، حيث أكد الوزير عبد العاطى التزام وزارة الخارجية بتقديم أقصى درجات الرعاية للمصريين بالخارج، والعمل المستمر على تطوير الخدمات القنصلية وتكثيف قنوات التواصل مع الجاليات.
سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

