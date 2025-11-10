مسن على كرسي متحرك يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بسوهاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 02:33 مساءً - شهدت مدرسة أسماء بنت أبى بكر مقر اللجنة الانتخابية بمدينة سوهاج ، اليوم الاثنين، حيث حرص أحد المواطنين المسنين على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، رغم تقدمه في السن، إذ وصل إلى اللجنة وقامت الأجهزة الأمنية بنقله على كرسي متحرك إلى داخل مقر اللجنة.

تسهيلات لذوي الهمم وكبار السن

وقدم الأجهزة الأمنية الموجودة لتأمين اللجنة والفرق المعاونة التسهيلات اللازمة للمسن لتمكينه من الإدلاء بصوته بسهولة ويسر، تنفيذا اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لكبار السن وذوي الهمم أثناء عملية التصويت.

رسالة وطنية من مواطن بسيط

وأكد المواطن المسن عقب تصويته أن مشاركته في الانتخابات واجب وطني على كل مصري، معبرا عن سعادته بالمشاركة في اختيار من يمثل أبناء دائرته داخل مجلس النواب، قائلا: "المشاركة حق وواجب... حتى لو على كرسي لازم أقول رأيي".

و تُجرى عملية التصويت داخل البلاد على مدار يومين، الاثنين والثلاثاء (10 و11 نوفمبر)، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في 14 محافظة تشمل: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

وتُقام الانتخابات وفق النظامين الفردي والقائمة، حيث يتنافس المرشحون في دوائر النظام الفردي إلى جانب القوائم الممثلة لقطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزية جميع اللجان لاستقبال الناخبين، مشيرة إلى تجهيز 5606 لجنة فرعية بمحافظات المرحلة الأولى، من إجمالي نحو 10 آلاف لجنة على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لتسهيل عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة.

وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من جانب قوات الشرطة، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء من الهدوء والانضباط.

ومن المقرر إعلان النتائج النهائية للمرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر الجاري، على أن تُجرى جولة الإعادة – إن وُجدت – خارج مصر يومي 1 و2 ديسمبر، وداخلها يومي 3 و4 ديسمبر 2025.