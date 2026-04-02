البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 09:30 مساءً - قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها مساء اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19%، و20% على الترتيب.

ويطرح البنك الأهلى المصرى العديد من شهادات الادخار بالجنيه المصرى ذات معدلات عائد مرتفعة.

وبدأ استحقاق شهادة 27% و 23.5% خلال يناير الماضى ولمدة 4 أشهر حيث يبحث المواطن عن أعلى عائد للشهادات فى الوقت الحالى.

ويبلغ سعر العائد على الشهادة البلاتينية بالجنيه المصرى ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات 16%.

ويطرح البنك الأهلى المصرى الشهادة الادخارية لمدة سنة والتى تعد من الشهادات ثابتة العائد بمعدل 14% وبعائد يصرف شهريا.

وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهرياً أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

وتتدرج مدد شهادات الادخار بالبنوك من سنة حتى 7 سنوات، وبأنواع مختلفة تشمل ثابتة العائد ومتغيرة العائد ومتناقصة العائد.

ويبحث المواطن عن أعلى عائد على شهادات الادخار لمدة سنة.