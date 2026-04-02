ترامب يعلن انهيار أكبر جسر فى إيران ويؤكد: لن يُستخدم مجدداً والمزيد قادم فى الطريق

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 09:30 مساءً - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن أكبر جسر في إيران انهار ولن يُستخدم مجدداً أبداً، وأن المزيد من الحوادث قد يأتي في الطريق، في تصريحات أثارت الجدل حول التوترات الأخيرة مع إيران.

وأضاف ترامب فى رسالته: "حان الوقت لإيران لإبرام اتفاق قبل فوات الأوان، وقبل ألا يبقى شيء مما لا يزال يمكن أن يصبح بلداً عظيماً"، في إشارة إلى ضرورة التوصل إلى تسوية دبلوماسية عاجلة.

وتأتي هذه التصريحات في سياق التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار العقوبات والضغوط الاقتصادية والسياسية على طهران.