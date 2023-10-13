انت الان تتابع خبر أقصر زواج في تاريخ الكويت.. تفاصيل طلاق عروسين بعد عقد قرانهما بـ 3 دقائق لسبب غريب! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أقدم زوجان على تقديم طلب الطلاق، بعد دقائق قليلة من عقد قرانهما، ليصبح أقصر فترة زواج في التاريخ.

ويعود سبب الطلاق إلى أن العريس سخر من العروس أثناء مغادرتهما حفل الزفاف، عقب انتهاء الإجراءات القانونية، في المحكمة.

فيما كشفت وسائل إعلام أنه أثناء خروج الزوجين من قاعة المحكمة في الكويت، تعثرت العروس وسقطت، ما دفع العريس إلى وصفها بالغبية، وغضبت العروس بشدة من سخرية زوجها، وطلبت من القاضي إنهاء زواجهما على الفور، وبالفعل وافق القاضي، وأصدر قسيمة فسخ الزواج بعد 3 دقائق فقط من عقده القران.

وقال موقع "24" أن الزوجين يعيشان في الكويت، ولم يغادرا قاعة المحكمة أبداً كزوج وزوجة، حيث وُصف زواجها بأقصر زواج في تاريخ البلاد.