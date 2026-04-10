وزير الخارجية من بغداد: القاهرة تقف بكل ثقلها لدعم أمن واستقرار العراق والمنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أبريل 2026 12:38 صباحاً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على عمق وخصوصية العلاقات المصرية العراقية، مشددًا على أن القاهرة تقف بكل ثقلها لدعم أمن واستقرار العراق والمنطقة في ظل الظروف "الحرجة والخطيرة" التي تمر بها حاليًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزير المصري مع نظيره العراقي، الدكتور فؤاد حسين، اليوم في العاصمة بغداد، عقب جلسة مباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي والملفات الإقليمية المشتعلة.

رسالة تضامن وتوقيت حاسم

واستهل الدكتور بدر عبد العاطي كلمته بالإعراب عن سعادته الغامرة بالتواجد في "بغداد السلام"، مشيراً إلى أن زيارته تأتي بتوجيه مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في العراق.

ولفت الوزير إلى الرمزية الكبيرة لتوقيت الزيارة، حيث يعد أول مسؤول رسمي يصل إلى العراق فور إعادة فتح الأجواء الجوية العراقية التي تأثرت بالعمليات العسكرية الأخيرة، ما يعكس حرص مصر على كسر أي عزلة تفرضها الظروف الأمنية على الأشقاء.

الوساطة بين واشنطن وطهران

وكشف عبد العاطي عن كواليس الجهود الدبلوماسية المصرية لاحتواء الصراع الإقليمي، مؤكداً أن مصر كانت في تنسيق مستمر ودائم مع العراق والعديد من العواصم، وفي مقدمتها باكستان وتركيا، لتقريب وجهات النظر بين الجانبين الإيراني والأمريكي.

وأعرب عن أمله في أن تسفر المفاوضات المرتقبة في العاصمة الباكستانية "إسلام آباد" عن مخرجات محددة تضع حداً للتصعيد، مؤكداً أن الحلول العسكرية لا تخلف سوى الدمار وتعقيد العلاقات بين الشعوب، وأن مصر تدفع بقوة نحو المسارات التفاوضية والحلول السياسية السلمية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة.

أمن الخليج والعرب "جزء من أمن مصر"

وفي رسالة حازمة، شدد وزير الخارجية على أن أمن الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها دول الخليج الست، بالإضافة إلى العراق والأردن، هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وأكد إدانة مصر الكاملة والمستمرة لأي اعتداءات طالت هذه الدول، واصفاً إياها بأنها "غير مبررة" ولا يمكن إيجاد ذريعة لها، ومشدداً على أن مصر لن تتسامح مع استمرار هذه الهجمات المستهجنة التي تخالف قواعد حسن الجوار والقانون الدولي.

إدانة شديدة للعدوان على لبنان

وتطرق عبد العاطي باستفاضة إلى الأوضاع المأساوية في لبنان، حيث أدان بأشد العبارات ما وصفه بـ "العدوان الإسرائيلي الغاشم" على الأراضي اللبنانية والعاصمة بيروت، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا من الأشقاء اللبنانيين. واعتبر الوزير أن هذه الاعتداءات تمثل خرقاً فاضحاً للسيادة اللبنانية وللقانون الدولي، مطالباً بضرورة التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701 لوقف نزيف الدماء وضمان أمن واستقرار لبنان.

القضية الفلسطينية ومستقبل غزة

واختتم الدكتور بدر عبد العاطي تصريحاته بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل "قضية العرب الأولى"، مشيراً إلى أنه أطلع نظيره العراقي على الجهود المصرية الحثيثة للدفع نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي، والتي تتضمن ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وحصر السلاح تحت سلطة فلسطينية واحدة، بما يضمن استعادة الاستقرار للشعب الفلسطيني الشقيق.