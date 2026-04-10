متحدث الحكومة: المخزون الاستراتيجي من السلع الرئيسية متوافر ولا نواجه نقصا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أبريل 2026 12:38 صباحاً - قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنّ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف إلى تكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والغذائية والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، مؤكدًا: "لا نواجه أي نقص في السلع".

وأضاف في لقاء مع محمد عادل مراسل قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة المصرية عملت على تكوين هذا المخزون الاستراتيجي خلال السنوات الماضية، بحيث يغطي بعض السلع مدة 6 أشهر وأخرى تصل إلى عام كامل.

وأشار إلى أن هذا المخزون يسهم في توفير احتياجات المواطنين وضبط أسعار السلع في الأسواق، مع الحرص على تعزيز المخزون بصورة مستمرة لتفادي أي نقص محتمل.

ولفت إلى موسم توريد القمح الذي بدأ فعلياً خلال الشهر الجاري، مؤكداً أن الحكومة سعت إلى رفع سعر إردب توريد القمح إلى 2500 جنيه لتشجيع الفلاحين على توريد المزيد من القمح.

وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي للقمح وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.

وفيما يخص استقرار إمدادات الطاقة، طمأن الحمصاني المواطنين بأن مصر لن تواجه أي أزمة حتى في حال استمرار الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية.

وأردف أن الدولة تعمل على تعزيز إدخال المزيد من الطاقة الجديدة والمتجددة وفق خطة للوصول إلى 42% طاقة متجددة من إجمالي مزيج الطاقة قبل عام 2030.

وأشاد بدور وزارة البترول في الاستكشافات الجديدة واستثمارات الشركاء الأجانب، إضافة إلى تنويع مصادر استيراد الوقود والغاز الطبيعي، واعتماد سفن التغويز لضمان استمرار الإمدادات من المنتجات البترولية والغازية بدون انقطاع.