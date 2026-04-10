متحدث الحكومة: مصر تلعب دورا محوريا فى تحقيق الهدنة واستقرار الأسواق

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أبريل 2026 12:38 صباحاً - قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تواصل متابعة ما تم تنفيذه من إجراءات ترشيد في ضوء التداعيات الاقتصادية الحالية.

وأوضح الحمصاني أن الإجراءات تهدف بالأساس إلى ترشيد استهلاك الطاقة، مشيراً إلى استمرار تقليل استهلاك الوقود من قبل كافة الجهات الحكومية، بالإضافة إلى استمرار العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.

وأضاف في لقاء مع محمد عادل مراسل قناة إكسترا نيوز، أنّ مجلس الوزراء قرر تمديد ساعات عمل المحال التجارية، بحيث تكون إغلاقها في الساعة الحادية عشر مساءً بدلاً من التاسعة، على أن يستمر هذا القرار حتى نهاية شهر أبريل الحالي، مؤكداً أن عملية التقييم مستمرة لمتابعة تأثير هذه الإجراءات على استهلاك الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين.

وفيما يتعلق بالهدنة الإقليمية، أشار الحمصاني إلى أن مصر ساهمت بشكل فعال في تحقيق اتفاق هدنة خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن استقرار الأوضاع سيؤدي تدريجياً إلى استقرار معدلات الملاحة والأسواق العالمية للوقود.

وأكد أن هذا الاستقرار سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المصري، ويساعد الحكومة على امتصاص التداعيات الاقتصادية للحرب السابقة.