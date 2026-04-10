نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول: تعاون مصري–قبرصي لتنمية حقول الغاز من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 أبريل 2026 02:11 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الزخم المتزايد في الاستثمارات بقطاع البترول والغاز انعكس على تعزيز التعاون الإقليمي، خاصة مع دول شرق المتوسط، وفي مقدمتها جمهورية قبرص.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن ذلك تجلى خلال فعاليات مؤتمر مصر للطاقة 2026، الذي شهد الرئيس القبرصي إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية.

وأشار إلى توقيع اتفاقية تعاون بين مصر وقبرص تستهدف تنمية الحقول القبرصية، مع الاستفادة من البنية التحتية المصرية في مجالات نقل وتسييل وتصدير الغاز إلى الأسواق الدولية.

وأضاف أن هذا التعاون يعكس دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط، ويدعم جهود تعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الغاز الطبيعي بما يحقق مصالح مشتركة للدول المنتجة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير البترول: تعاون مصري–قبرصي لتنمية حقول الغاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.