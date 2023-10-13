انت الان تتابع خبر بديل الصبغة والحناء المستمرة.. طريقة جنهمية وفعالة 100% لصبغ الشعر بالقهوة والكاكاو لعشاق لون بني غزالي أحلي من صالونات التجميل وبدون اي مواد كيميائية تتلف شعرك والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تسعى الكثير من السيدات إلى التجديد خاصة خلال أيام العيد المبارك، لذا قد تلجأ بعض السيدات إلى صالونات التجميل لصبغ الشعر، ويعد اللون البني من الألوان التي تناسب جميع ألوان البشرة،

لكن هناك بعض أنواع الصبغات التي تسبب تلف الشعر وتساقطه مع الوقت، نظرا لما تحتويه من مواد كيميائية، لذا تم الاتجاه إلى المواد الطبيعية لصبغ الشعر، وتعد القهوة من أفضل المواد الطبيعية التي تساعد على نعومة وترطيب الشعر، لذا سنوضح طريقة صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو لون بني بدون مواد كيميائية.

بالرغم من لون القهوة الغامق إلا إنها تتميز بالعديد من الفوائد للشعر والبشرة، لذا ينصح بها خبراء التجميل في الوصفات الطبيعية، ولصبغ الشعر بالقهوة والكاكاو سنحتاج إلى بعض المكونات البسيطة التالية: كوب من القهوة الناضجة سابقاً.

4 ملاعق كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الناعم

2 ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

2 كوب من الحناء الطبيعية.

بويه الرأس .

طريقة التحضير

في البداية لابد من غسل الشعر جيدا للتخلص من آثار الزيوت الموجودة بالشعر.

نجفف الشعر جيدا ونمشطه.

نحضر إناء ونضع به المكونات السابقة ونقلبه جيدا.

نقسم الشعر إلى بصيلات، ثم نضع الخليط على الشعر.

يفضل ارتداء قفازات بلاستيكية، ووضع قطعة قماش على الكتفين.

بعد الانتهاء من وضع الصبغة نرتدي البونيه.

يمكن تركه على الشعر لمدة ساعتين على الأقل.

بعد ذلك، يجب غسل الشعر جيداً للتخلص من آثار الحناء.

من المفضل أيضاً عمل حمام كريم للشعر.

يمكن تكرار هذا الإجراء مرة في الأسبوع حتى الحصول على النتيجة المطلوبة.

بالإضافة إلى ذلك، من المفضل وضع قليل من الخل لتثبيت اللون.

تحتوي القهوة على العديد من الفوائد للشعر، ومن أبرز هذه الفوائد:

تعزز صحة جذور الشعر وتقويها.

ترطب الشعر وتجعله أكثر نعومة.

تعيد حيوية الشعر وتجدده.

تساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة في فروة الرأس.

تملأ الفراغات في الشعر الخفيف وتجعله يبدو أكثر كثافة.

ترطب الشعر الجاف وتحافظ على توازن الرطوبة فيه.

تساعد في التخلص من قشرة الشعر.

كما ذكرنا في المقال، يمكن صبغ الشعر باللون البني بسهولة باستخدام الحناء أو القهوة، وهذه الطريقة طبيعية ولا تحتاج إلى استخدام مواد كيميائية تضر بالشعر وتسبب مشاكل مثل التساقط أو التلف. لذلك، يمكن استخدام بعض الوصفات الطبيعية المتوفرة في كل منزل واستخدام هذه الصبغة السحرية للحصول على لون جذاب للشعر.