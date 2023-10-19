انت الان تتابع خبر استعيد قوتك وحيوية وعود لسن 20 بالفراش وحتى وان كنت فوق السبعين عاماً...استخدم القرنفل بهذه الوضعيه التى يبحث عنها كل الرجال ترجع الشايب شباب بقوّة 100حصان والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - القرنفل هو عبارة عن براعم زهور مجففة من شجرة "Syzygium aromaticum"، وينتمي إلى عائلة النبات المسماة "yrtaceae"، وهو نبات دائم الخضرة ينمو في الظروف الاستوائية وشبه الاستوائية، ويبلغ متوسط ارتفاع شجرة القرنفل من 8 إلى 12 مترًا.

تستخدم بذور القرنفل المجففة كبهارات في الكثير من الأطعمة ويستخدم كبهار للقهوة العربية. بالإضافة إلى تأثيراته الطبية الكثيرة المفيدة.ومن أسمائه الشائعة في جزيرة العرب العويدي أو المسمار

كما يستخدم القرنفل من قبل ربات المنزل والطهاة لإضافة نكهة مميزة على الأطباق.

وعلى الرغم من أن موطن القرنفل هو "جزر التوابل" بالقرب من الصين ومناطق إندونيسيا والهند وباكستان وحتى مناطق شرق إفريقيا، إلا أن زهور القرنفل المجففة المأخوذة من شجرة القرنفل انتشرت في جميع أنحاء أوروبا وآسيا خلال أواخر العصور الوسطى كجزء مهم من المطبخ المحلي ووصل إلى جميع أنحاء العالم.

القيمة الغذائية للقرنفل تحتوي كل ملعقة كبيرة من القرنفل (6.6 غ)، بحسب وزارة الزراعة الأمريكية على المعلومات الغذائية التالية: السعرات الحرارية: 21 الدهون: 1.32 الدهون المشبعة: 0.35

الكاربوهيدرات: 4.04 الألياف: 2.3 البروتينات: 0.39 الكولسترول: 0

القرنفل من أفضل الأعشاب التي تحافظ على صحة الرجل في حياته، وله فوائد عديدة للرجال. فهو يعمل كمنشط ويحتوي على خصائص مضادة للأكسدة القوية وخصائص تحفيز العصبي، مما يجعله من الأعشاب الأكثر استخدامًا من قبل الرجال. وإليكم بعض فوائده:

1. زيادة مستويات هرمون التستوستيرون: يساعد تناول كمية صغيرة من القرنفل في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، مما يجعله منشطًا طبيعيًا يزيد من قوة الرجل. يمكن إضافة كمية قليلة من القرنفل المطحون إلى فنجان القهوة اليومي للحصول على هذه الفائدة.

2. الحفاظ على كتلة العظام: يعزز القرنفل كتلة العظام، خاصةً مع تقدم العمر، حيث يحتوي على مركبات تزيد كثافة العظام وقوتها مثل مركب الأوجينول (Eugenol). كما أنه غني بالمنغنيز الهام لتكوين العظام وتعزيز صحتها وزيادة كتلتها.

3. تعزيز صحة الجهاز الهضمي: يساعد القرنفل في تقليل خطر الإصابة بقرحة المعدة ويساعد على التئامها إن كانت موجودة.

بالإضافة إلى الفوائد السابقة، يمكن استخدام القرنفل في تتبيل الكاري واللحوم الموسمية وإثراء الصلصات والمخبوزات بنكهات رائعة. ويستخدم أيضًا في بعض الأطباق العربية الشهيرة مثل طبق الكبسة.

أشارت بعض المصادر الطبية مثل موقع "verywellhealth" إلى وجود فوائد طبية رائعة للقرنفل، حيث لا تقتصر فوائدها على إضفاء النكهة الجميلة، بل قد تفيد أيضًا في بعض الحالات الصحية. يُعتبر القرنفل مصدرًا رائعًا للبيتا كاروتين، مما يساعد على منح هذه الزهرة اللون البني الجميل.

وتعتبر عائلة أصباغ الكاروتين من مضادات الأكسدة والبروفيتامينات الهامة جدًا لصحة الإنسان، ويمكن أن تتحول أصباغ الكاروتين إلى "فيتامين أ"، وهو عنصر غذائي مهم للحفاظ على صحة العين لدى الإنسان.

وبدوره، يشير موقع "organicfacts" إلى وجود 10 فوائد للقرنفل مثبتة علميًا بالدراسات. يؤكد الموقع أن هذه الفوائد تأتي بسبب وجود المركبات النشطة بيولوجيًا في داخل هذه الزهرة الفريدة. وتشمل هذه الفوائد:

القرنفل هو علاج تقليدي يستخدم في العديد من الثقافات الطبية القديمة لتعزيز صحة الجهاز الهضمي ومنع التسمم. ووفقًا للأبحاث، يمكن للقرنفل تعزيز عملية الهضم وتسهيلها والتحكم في تهيج الجهاز الهضمي. كما يمكن أن يساعد في وقف القيء وعلاج القرحة وتخفيف الإمساك. زيت القرنفل يظهر مزايا أكثر من المواد الحافظة الكيميائية الأخرى في مكافحة البكتيريا والأمان والرائحة، مما يجعله خيارًا جيدًا كمادة حافظة بديلة.

يعزز القرنفل ويحمي جهاز المناعة، حيث يحتوي على مركبات تزيد من عدد خلايا الدم البيضاء وتعزز جهاز المناعة.

للقرنفل خصائص مضادة للالتهابات ومسكنة للألم، حيث يقلل من الالتهاب والألم. وتوجد هذه الخصائص في زهور القرنفل.

القرنفل مفيد لصحة الفم والأسنان، حيث يقلل من أمراض اللثة والتهاب دواعم الأسنان. كما يمكن استخدامه لتخفيف آلام الأسنان ومنع نمو مسببات الأمراض الفموية

يوصى باستخدام القرنفل في علاج التهاب الفم واللثة وكمخدر موضعي في طب الأسنان. كما يمكن استخدامه لعلاج الصداع بفعالية.