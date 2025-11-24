وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية سلوفينيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 07:32 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الاثنين ٢٤ نوفمبر، مع السيدة تانيا فايون نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية جمهورية سلوفينيا، وذلك على هامش مشاركته في أعمال القمة الإفريقية الأوروبية المنعقدة في أنجولا.

أشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، بالإضافة إلى العمل على تسيير خطوط طيران مباشرة بين مصر وسلوفينيا بما يسهم في دعم التعاون الثنائي وحركة السياحة والاستثمار.

كما رحب الوزير عبد العاطي بنتائج الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدت في ليوبليانا عام ٢٠٢٤ برئاسة وزيري خارجية البلدين، معربا عن تطلعه لاستضافة الدورة الثالثة بالقاهرة خلال العام الجاري.

وفي إطار التعاون الاقتصادي، استعرض وزير الخارجية فرص تعزيز الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر سلوفينيا، وتدشين خط نقل بحري ليكون بمثابة بوابة لتصدير السلع المصرية لكافة دول أوروبا، كما بحث الوزيران آفاق توسيع التعاون في مجال الموانئ ليتخطى التعاون القائم بالفعل بين مينائي "كوبر" والإسكندرية، ليضم موانئ مصرية أخرى مثل العين السخنة ودمياط.

كما اكد الوزير عبد العاطي الاهتمام بتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وخاصة إنتاج الهيدروجين الأخضر والميثانول وتصديرهما إلى أوروبا. كما تناول سبل تعزيز التنسيق بين الجانبين في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، خصوصاً فيما يتعلق بملفات الهجرة واللاجئين، إضافة إلى قضايا الطاقة والبيئة وتغير المناخ.

كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير بشأن غزة والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام. واكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من أداء مهامها بما يرسخ وقف إطلاق النار ويضمن الأمن للشعب الفلسطيني داخل القطاع، كما استعرض التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر واعادة إعمار غزة.