القاهرة الإخبارية: الهيئة الوطنية ترصد انتهاكات انتخابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 07:32 مساءً - قالت درية عاطف، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات رصدت منذ فتح اللجان في التاسعة صباحًا وحتى اللحظة عدداً من المخالفات خلال النصف الأول من اليوم الانتخابي.

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أبرز المخالفات تمثلت في واقعة بمحافظة المنوفية، حيث قام أحد المرشحين بافتعال حادثة وتصويرها وبثّها عبر بث مباشر، وقد تم التعامل مع الموقف وتحرير محضر بشأنه، كما تم تحرير عدة محاضر في محافظات مختلفة بسبب توزيع أموال على الناخبين بهدف توجيههم للتصويت لمرشح بعينه، وكانت محافظة الغربية من بين أكثر المحافظات التي شهدت مثل هذه المخالفات.

وأضافت أنه تم تحرير محضر آخر بعد قيام أحد الناخبين بتصوير ورقة الاقتراع، وقد أكدت الهيئة على ضرورة منع تصوير أوراق التصويت داخل اللجان، كما تم التعامل مع عدد من المشاجرات التي وقعت أمام بعض اللجان، بل وداخل إحدى اللجان، حيث حاول البعض اختلاق واقعة، إلا أن وكلاء المرشحين داخل اللجنة نفوا صحة الادعاءات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفي هذا السياق، أشارت المراسلة إلى وجود كثافة كبيرة من وكلاء المرشحين داخل اللجان، الأمر الذي استدعى الاتفاق على السماح بوجود 4 وكلاء فقط داخل كل لجنة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ومنع التزاحم.

مجلس النواب، مجلس النواب 2025، انتخابات مجلس النواب 2025، موعد انتخابات مجلس النواب، موعد انتخابات مجلس النواب 2025، الانتخابات، مجلس النواب الانتخابات، مرشح مجلس النواب، مرشحين مجلس النواب 2025، مجلس النواب المصري، مواعيد انتخابات مجلس النواب، انتخابات مجلس النواب، عدد أعضاء مجلس النواب، نظام انتخابات مجلس النواب 2025، شعار مجلس النواب، متي انتخابات مجلس النواب المصري، تقسيم الدوائر الانتخابية ٢٠٢٥، مجلس النواب، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، الهيئة الوطنية للانتخابات، الوطنية للانتخابات، قرارات الوطنية للانتخابات، المؤتمر الصحفى للوطنية للانتخابات، المؤتمر الصحفى للهيئة الوطنية للانتخابات، محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، محافظات المرحلة الثانية مجلس النواب، القائمة الوطنية من أجل مصر، مرشحى القائمة الوطنية،