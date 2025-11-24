مرشحان فى دار السلام بالقاهرة يتبادلان الاتهامات بشأن العملية الانتخابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 07:32 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى، تضرر خلاله أحد مرشحى مجلس النواب من بعض الأشخاص لتواجدهم أمام إحدى اللجان الإنتخابية بالقاهرة، وتوزيعهم كروت تعريفية على الناخبين فى إطار توجيههم للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح آخر.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من أحد المرشحين بإنتخابات مجلس النواب، بتضرره من مرشح آخر لقيامه بتوجيه المواطنين للإدلاء بأصواتهم لصالحه وتوزيع كروت تعريفية لشخصه عليهم، وفى وقت لاحق حضر للقسم المرشح الآخر وأفاد بتضرره من المُبلغ لقيامه ببث مقطع الفيديو المشار إليه، وإتهمه بتوجيه الناخبين بعدم التصويت لصالحه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.