ضبط شخص مهتز نفسيًا ألقى عبوة مشتعلة بمقر لجنة انتخابية بالدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 07:32 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة داخل أماكن الإنتظار بمقر إحدى اللجان الإنتخابية بدائرة مركز شرطة نبروة بالدقهلية.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة المركز) وتبين أنه مهتز نفسياً ومعروف بإهتزازه النفسى بأوساط الأهالى بمنطقة سكنه.. وبسؤال أهليته أفادوا بأنه يعانى من أمراض نفسية وسبق حجزه بإحدى المستشفيات النفسية وقدموا ما يفيد ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.