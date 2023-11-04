انت الان تتابع خبر التوقع الذي أبكى ليلى عبد اللطيف على البث المباشر بدأ يتحقق بالفعل في السعودية والعراق.. خذوا حذركم قبل فوات الأوان! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف أخطر الأحداث التي تتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة، موضحةً أن ما سيحدث في السعودية والعراق سوف يكون مرعب ويجعل الكثير يبكون كالاطفال.

وقالت ليلى عبد اللطيف في سلسلة توقعات جديدة عبر برنامج “كتاب الشهرة” على قناة الجديد اللبنانية، أنها ترى بأن العراق سوف تشهد خلال الفترة المقبلة عملية اغتيال تطال شخصية عراقية بارزة.

وبشأن السعودية، توقعت ليلى عبد اللطيف أن يوجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإنشاء أكبر مجمع جامعي ضخم وكبير جداً وسوف يحتوي على أحدث الوسائل التعليمية وسوف يتوجه للدراسة في هذا المجمع الكثير من الطلاب العرب ولن يعودوا بحاجة للذهاب للدراسة في أمريكا والدول الغربية.

واوضحت ان هذا المجمع او الجامعة التي سوف تقوم السعودية بإنشائها سوف تكون من أكبر الجامعات في العالم وسوف تضم جميع التخصصات وسوف تستقبل الطلاب من جميع الدول ومن مختلف الطوائف.

كما كشفت ليلى عبد اللطيف أنها ترى دخان أسود يطلع البحر، بالتزامن مع طائرات ايرانية مسيرة تحمل صواريخ أرض جو، وتحلق في الجو وتستعد، والهدف مجهول.

واضافت العرافة الشهيرة أنها ترى أيضاً بأن أجواء الحداد سوف تخيم خلال الفترة المقبلة في سماء دول الخليج، وذلك بسبب رحيل شخصية خليجية بارزة، ومرموقة قبل نهاية العام الحالي 2023.

كما توقعت خروج سفن حربية ايرانية من المياة الإقليمية، مما سيسبب حالة من الفزع والترقب في بعض دول العالم.

بالإضافة إلى ظهور طيران حربي ايراني في الجو بشكل مفاجئ، ومضادات الطيران الايرانية تسانده من الأرض.

واضافت ليلى عبد اللطيف في سلسلة توقعاتها الجديدة أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات ايجابية تجمع بين دول مجلس التعاون الخليجي وعدة دول عربية، وهذه التطورات سوف تعيد للجامعة العربية حضورها الفاعل والتأثير الكبير على بعض القرارات العربية القادمة.

كما توقعت ان تشهد المرحلة المقبلة تقارب ايراني سعودي بشكل كبير، وهو ما سيجعل أمريكا تستنفر جهودها واسرائيل تتوعد وتهدد.