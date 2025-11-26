نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط يستقبل وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بليبيا (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وذلك على هامش اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب المنعقدة بمقر الأمانة العامة في القاهرة.

ونقل اللافي خلال اللقاء تحيات رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة إلى الأمين العام، مؤكّدا تقدير ليبيا للدور الذي تقوم به جامعة الدول العربية في دعم العمل العربي المشترك، ولجهود الأمين العام في الملفات السياسية والإعلامية.

كما سلم اللافي لأبو الغيط دعوة رسمية من رئيس الوزراء لزيارة العاصمة طرابلس، تأكيدا على حرص ليبيا على تعزيز التواصل مع جامعة الدول العربية ومواصلة التنسيق في القضايا العربية المشتركة.

من جهته، ثمن أبو الغيط الدعوة، مؤكدا اهتمام الأمانة العامة بمتابعة التطورات في ليبيا ودعم جهودها لتحقيق الاستقرار وتعزيز حضورها في محيطها العربي.