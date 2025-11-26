الارشيف / أخبار مصرية

أبو الغيط يستقبل وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بليبيا (صور)

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وذلك على هامش اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب المنعقدة بمقر الأمانة العامة في القاهرة.

ونقل اللافي خلال اللقاء تحيات رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة إلى الأمين العام، مؤكّدا تقدير ليبيا للدور الذي تقوم به جامعة الدول العربية في دعم العمل العربي المشترك، ولجهود الأمين العام في الملفات السياسية والإعلامية.

كما سلم اللافي لأبو الغيط دعوة رسمية من رئيس الوزراء لزيارة العاصمة طرابلس، تأكيدا على حرص ليبيا على تعزيز التواصل مع جامعة الدول العربية ومواصلة التنسيق في القضايا العربية المشتركة.

من جهته، ثمن أبو الغيط الدعوة، مؤكدا اهتمام الأمانة العامة بمتابعة التطورات في ليبيا ودعم جهودها لتحقيق الاستقرار وتعزيز حضورها في محيطها العربي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

