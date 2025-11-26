نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي مفتي الجمهورية اللبنانية (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، بسماحة الشيخ عبد اللطيف دريان مفتي الجمهورية اللبنانية، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها إلى بيروت لتعزيز التشاور والتنسيق مع مختلف القيادات اللبنانية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أعرب خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بالروابط الأخوية العميقة التي تجمع البلدين، وبالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية على مختلف المستويات.

كما أكد حرص القاهرة على مواصلة تعزيز التعاون مع دار الفتوى اللبنانية وتوطيد الروابط التاريخية التي تجمعها بكل من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، مشيرًا في هذا الصدد إلى اللقاءات التي جمعت فخامة الرئيس جوزاف عون ودولة الرئيس نواف سلام بفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر خلال زياراتهما الأخيرة إلى القاهرة.

وشدد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة لبنان وسيادته واستقراره، مؤكدًا استعداد القاهرة لمواصلة تقديم كل ما يلزم من دعم ومساندة في هذه المرحلة الدقيقة، وبما يسهم في تعزيز التهدئة ونزع فتيل أي تصعيد محتمل.

كما جدد وزير الخارجية التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية، وعلى ضرورة الانسحاب الفوري والكامل للقوات الإسرائيلية ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية تمكينًا لمؤسسات الدولة اللبنانية والجيش من تطبيق القرار ١٧٠١ بشكل كامل ومتزامن.

وثمّن الوزير عبد العاطي الدور الوطني والروحي البارز الذي يضطلع به سماحة المفتي في صون الوحدة الوطنية وترسيخ قيم العيش المشترك والسلم الأهلي، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تقوم به مختلف الطوائف والمكونات اللبنانية في الحفاظ على هوية لبنان الجامعة وقدرته على تجاوز التحديات عبر توافق وطني راسخ.

من جانبه، رحّب سماحة المفتي بزيارة وزير الخارجية، معربًا عن تقديره لمواقف مصر ودورها التاريخي في دعم لبنان، ومؤكدًا تطلعه إلى مواصلة التعاون الوثيق بين الجانبين بما يعزز استقرار لبنان ووحدته.