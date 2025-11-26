نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أبرز تصريحات رئيس اتحاد الغرف التجارية: أكثر من 23 مليار دولار استثمارات ومشروعات مشتركة بين مصر والجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السيد/ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، خلال منتدى الأعمال المصري الجزائري، أن المرحلة الحالية تشهد فرصة غير مسبوقة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في ضوء الإرادة السياسية والرغبة المشتركة لدى الحكومتين والقطاع الخاص.

التبادل التجاري يتجاوز مليار دولار بنمو 16.8%

أوضح الوكيل أن التبادل التجاري بين مصر والجزائر تجاوز حاجز المليار دولار خلال الفترة الأخيرة، محققًا نموًا بلغ 16.8%، إلا أن هذا الرقم لا يزال أقل بكثير من حجم الإمكانات المتاحة بين أكبر دولتين في شمال إفريقيا.

استثمارات مصرية في الجزائر تتخطى 5 مليارات دولار

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الاستثمارات المصرية في الجزائر خلال الأربع سنوات الماضية تجاوزت 5 مليارات دولار، بما يعكس حضورًا قويًا ومتزايدًا للشركات المصرية في السوق الجزائرية، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية.

مشروعات جديدة تفوق 8 مليارات دولار وبنية تحتية تتجاوز 9 مليارات

ولفت الوكيل إلى أن القطاع الخاص المصري يعمل حاليًا على مشروعات جديدة في الجزائر تزيد قيمتها على 8 مليارات دولار، فضلًا عن تنفيذ مشروعات بنية تحتية تتجاوز قيمتها 9 مليارات دولار نفذتها 5 شركات مصرية كبرى، وهو ما يعكس حجم الثقة في القدرات المصرية داخل السوق الجزائرية.

تحالفات اقتصادية لتعزيز التنمية المشتركة

ودعا الوكيل رجال المال والأعمال من الجانبين إلى تشكيل تحالفات اقتصادية قوية تدعم خطط التنمية عبر التجارة والإعمار والاستثمار المشترك، مؤكدًا أن الفرص واسعة، وأن التعاون الثلاثي بين البلدين يمكن أن يفتح أبوابًا جديدة لأسواق إقليمية ودولية.