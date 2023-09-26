السعودية : عقوبة قاسية لمقيمة وزوجها ضبطتهم الشرطة وهم يمارسون فعل صادم بدون خجل !

الرياض - محمد الاطلسي - قالت وزارة الصحة السعودية أنها تلقت العديد من البلاغات التي تشير إلى وجود مقيمة وزوجها يمارسون الحجامة دون ترخيص! إذ قاموا بإجراء الحجامة للعديد من المواطنين بشكل غير نظامي ( دون تراخيص)، مما يشير إلى عدم تقيدهم بتطبيق معايير السلامة والوقاية إذ يمكن أن تسبب الحجامة العدوى و وتكون سببًا في نقل الأمراض وقد تفتقر أدواتهم إلى النظافة والتعقيم، مما قد يشكل خطراً على حياة مرتاديها.

وبالتنسيق مع شرطة مكة توجهوا للمكان الذي يقوم بإجراء الحجامة للمواطنين دون وجود تراخيص تتيح لهم العمل بالحجامة. تم إحالتهم إلى الجهات المختصة، حتى يقوموا باستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، ناصحًا أنه من الضروري أن يتم الإبلاغ عن مثل هذه الحالات التي تعمل بدون تراخيص مهددةً حياة وسلامة مرتاديهم على الرقم الموحد لوزارة الصحة 937.

ما هي مهام المركز الوطني للطب البديل و التكميلي

المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، وحرصًا منه على صحة وسلامة مرتادي مراكز الحجامة تجاه خطورة ممارسة الحجامة بشكل عشوائي ومفتقرً للنظامة وطرق التعقيم السليمة باعتباره الجهة المرجعية الوطنية في كل ما يتعلق بأنشطة الطب البديل والتكميلي ومن ضمنها الحجامةولا ننسى من الموانع الذي يستخدمون أدوية سيولة الدم الوارفارين وغيرها.

ما هي الحجامة؟ شاع استخدام الحجامة (بالإنجليزية: Cupping) في العديد من الدول العربية والإسلامية كجزء من الطب النبوي حيث أوصى به عدد من أطباء العرب والمسلمون مثل ابن سينا، والزهراوي، وأبو بكر الرازي، ومن بعدها لقى رواجاً في الدول الأوروبية خلال عصر النهضة.

البديلة (بالإنجليزية: Alternative Medicine) التي يتم إجراؤها بشكل عام عن طريق وضع أكواب على نقاط مختارة من الجلد وخلق ضغط أقل من الضغط الجوي إما عن طريق الحرارة أو الشفط. يتمثل الهدف من الحجامة بالوقاية من الأمراض وعلاج بعضها. موانع إجراء الحجامة حددت موانع إجراء الحجامة بناءً على دراسات، والمتمثلة بالآتي: يمنع إجراء الحجامة لمن هم أقل من (12) سنة، ومرضى السرطان.

• يمنع عمل الحجامة للذي يقومون باستخدام العلاج الكيماوي والإشعاعي. يمنع عمل الحجامة للمصابين بالفشل الكلوي الحاد أو المزمن ومرضى الفشل الكبدي.

بأمراض الدم الهيموفيليا، ومتلازمة فون ويلي برانت يمنع إجراء الحجامة لمن لديهم جهاز لتنظيم ضربات القلب، ومرضى دوالي الساقين.