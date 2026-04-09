الدولار يتراجع لأدنى مستوى

الدولار يتراجع لأدنى مستوىتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مع بدء التداول في أسواق آسيا اليوم الأربعاء، ‌في حين ارتفع كل من اليورو والين والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي بقوة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وافق على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.

وزاد الين 0.6 بالمئة إلى 158.68 ين للدولار، وصعد اليورو 0.7 بالمئة إلى 1.167 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.7 بالمئة إلى 1.3385 دولار، وتقدم الدولار الأسترالي 1.3 بالمئة إلى 0.7068 دولار، وقفز نظيره النيوزيلندي 1.4 بالمئة إلى 0.5810 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات 1.0 بالمئة إلى 98.97 وهو أدنى مستوى له في أسبوعين.

وارتفعت كذلك العملات المشفرة،إذ زادت عملة بتكوين 3.4 بالمئة إلى 71664.41 دولار وصعدت عملة إيثر 5.7 بالمئة إلى 2234.78 دولار.