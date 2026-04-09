تقرير دولي: السياحة في مصر لم تتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 01:31 صباحاً - أكدت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن السياحة في مصر لم تتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط، وأن الرحلات الجوية في المطارات الرئيسية مثل: القاهرة، وشرم الشيخ، والإسكندرية، وبرج العرب، والغردقة، والأقصر مستمرة بشكل طبيعي.

وأوضحت الصحيفة أن الوجهات السياحية الرئيسة آمنة تمامًا، بما في ذلك القاهرة، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، إضافة إلى منتجعي شرم الشيخ والغردقة على البحر الأحمر، مشيرة إلى أنه لن تكون هناك ظروف استثنائية تستدعي إلغاء الرحلات أو استرداد المبالغ المدفوعة.

