الحماية المدنية تساعد مسنا فى نقله إلى المستشفى ببدر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 01:31 صباحاً - ساعد رجال الإنقاذ البرى التابع للحماية المدنية مسنا لنقله الى المستشفى فى مدينة بدر وتم اتخاذ اللازم.

تلقت غرفة العمليات، بلاغا يفيد بطلب مساعدة إنزال شخص قعيد فى مساكن الأوقاف نطاق مدينة بدر، وبناء على تعليمات اللواء الدكتور محمد الشربينى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة انتقلت سيارات الإنقاذ البرى إلى مكان البلاغ.

بالانتقال والوصول تبين وجود أحد الأشخاص (قعيد ويعاني من مرض الشلل النصفي) يدعى (م .م ) 73 سنة، ويرغب في المساعدة لإنزاله من شقته بالطابق الأول بعقار ، وذلك للتوجه للمستشفى صحبة زوجته المواطنة (ص.ا) وتم إنزال الشخص المذكور بمعرفة القوات بحالة جيدة، وتقدم بالشكر لقوات الحماية المدنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.