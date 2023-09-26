قرار جديد للمرور السعودي منع جميع الوافدين من قيادة السيارة حتى لوكان لديهم رخصة قيادة !

الرياض - محمد الاطلسي - الإدارة العامة للمرور السُّعُودية، وفرت عدد من التنبيهات والتوضيحات الهامة للمواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة. هذه المرة وجهت طلبا لقائدي المركبات بضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات المرورية أثناء السير داخل الأحياء السكنية، مع ضرورة التأكد من كافة إجراءات السلامة وتجنب وقوع الحوادث، في حالة بالدخول إلى طريق رئيسي أثناء سيره في أحد الطرق الفرعية.

كما حسمت الجدل بشأن رخصة قيادة زائر التي يتم العمل بها في المملكة رخصة قيادة الزائر أما فيما يخص رخصة قيادة الزائر التي يتم الاعتراف بقانونيتها في المملكة في أثناء فترة تواجده فيها، فقد حسمت إدارة المرور الجدل بشأن ذلك خلال ردفها على استفسارات وتساؤلات المواطنين والمقيمين والوافدين عبر صفحتها الرسمية على تويتر، مؤكدة إنه لا يمكن للزائر بأي حال من الأحول استخراج رخصة قيادة، وإنما ما يتم العمل هو القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية سارية المفعول

وتنبيه هام يأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه الإدارة تنبيهًا هامًا جديدًا لقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين، بضرورة وضع الأطفال في المقاعد المخصصة لهم في السيارة، ولا يمكن وضعهم نهائيًا مع المرافق في المَقْعَد الأمامي حفاظًا على سلامتهم، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه إذا كانت الحالة تستلزم المرافقة بإمكان الراكب استخدام المَقْعَد الخلفي بجانب الطفل بعد وضعه في المَقْعَد المخصص. متطلبات وآلية تجديد الرخصة

من أجل تجديد رخصة القيادة منعًا للوقوع تحت طائلة العقوبات والغرامات، لابد من سرعة سداد الرسوم والمخالفات، بالإضافة إلى إجراء الفحص الطبي، ومن ثم البَدْء في خطوات التجديد إلكترونيًا عبر أبشر، أما في حالة إصدار رخصة جديدة خصوصي، فلابد من إتمام المتقدم للحصول عليها سن الـ 18 ربيعًا، ودفع الرسوم المطلوبة،

واجتياز الاختبار الفني، مع توافر الشروط التالية:

ألا يكون أُدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو ترويجها أو حيازتها. السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق القيادة. وجود إقامة نظامية لغير السعوديين.