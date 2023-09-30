لاول مرة السعودية تقدم تسهيلات جديدة لحاملي 3 أنواع من التأشيرات

الرياض - محمد الاطلسي -

أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم تسهيلات جديدة للراغبين في دخول أراضيها تشمل 3 أنواع من التأشيرات الخاصة بدول أخرى تشمل الولايات المتحدة الأمريكية

جاء ذلك في بيان نشره وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الإثنين.

ونشر وزير الاستثمار السعودي بيانات توضح تفاصيل التأشيرة الإلكترونية الخاصة بدخول المملكة، مشيرا إلى أن كل ما تحتاج إليه هو تأشيرة أو إقامة سارية المفعول وجواز سفر ساري المفعول.

ولفت إلى أن التأشيرة الإلكترونية تتيح لحاملها زيارة المملكة بغرض السياحة وحضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات كما تسمح بأداء

وأطلقت وزارة الخارجية السعودية في يناير/ كانون الثاني الماضي، خدمة إصدار "تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جوا إلكترونيا"، وهي متعددة الأغراض وهدفها تسهيل الدخول إلى أراضي المملكة