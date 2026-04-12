برشلونة يحسم الديربي ويلامس التتويج

برشلونة يحسم الديربي ويلامس التتويجحسم برشلونة “ديربي كاتالونيا” أمام جاره إسبانيول 4-1 السبت، ضمن المرحلة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل أهداف برشلونة كل من فيران توريس في الدقيقتين 10 و25، ولامين جمال في الدقيقة 87، والبديل ماركوس راشفورد في الدقيقة 89، بينما أحرز بول لوزانو هدف إسبانيول الوحيد في الدقيقة 56.

وابتعد برشلونة في الصدارة برصيد 79 نقطة بفارق 9 نقاط عن ملاحقه ريال مدريد مع بقاء 7 جولات على نهاية المسابقة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد إسبانيول عند 38 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباريات الأخرى، تعادل ديبورتيفو ألافيس مع ريال سوسيداد بثلاثة أهداف لمثلها، ليرفع الأول رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس عشر، مقابل 42 نقطة لسوسيداد في المركز السابع.

بدوره فاز إلتشي على فالنسيا بهدف دون رد ليبتعد عن منطقة الهبوط بتقدمه إلى المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة، مقابل 35 لفالنسيا في المركز الرابع عشر.