برشلونة يحسم الديربي ويلامس التتويج
حسم برشلونة “ديربي كاتالونيا” أمام جاره إسبانيول 4-1 السبت، ضمن المرحلة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
سجل أهداف برشلونة كل من فيران توريس في الدقيقتين 10 و25، ولامين جمال في الدقيقة 87، والبديل ماركوس راشفورد في الدقيقة 89، بينما أحرز بول لوزانو هدف إسبانيول الوحيد في الدقيقة 56.
وابتعد برشلونة في الصدارة برصيد 79 نقطة بفارق 9 نقاط عن ملاحقه ريال مدريد مع بقاء 7 جولات على نهاية المسابقة.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد إسبانيول عند 38 نقطة في المركز العاشر.
وفي المباريات الأخرى، تعادل ديبورتيفو ألافيس مع ريال سوسيداد بثلاثة أهداف لمثلها، ليرفع الأول رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس عشر، مقابل 42 نقطة لسوسيداد في المركز السابع.
بدوره فاز إلتشي على فالنسيا بهدف دون رد ليبتعد عن منطقة الهبوط بتقدمه إلى المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة، مقابل 35 لفالنسيا في المركز الرابع عشر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برشلونة يحسم الديربي ويلامس التتويج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق