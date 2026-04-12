لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

«الأعلى للإعلام» يسمح بمد فترات البث للقنوات لتغطية مباراتي نهائي الكونفيدرالية

رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدأنا نقل الحجاج إلى مكة المكرمة وسط إشادة واسعة بالخدمات والتنظيم (صور)

تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجالات سلامة الغذاء

وزير الزراعة يبحث مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية تعزيز الأمن الغذائي

برشلونة يحسم الديربي ويلامس التتويج

دوت الخليج -
حسم برشلونة “ديربي كاتالونيا” أمام جاره إسبانيول 4-1 السبت، ضمن المرحلة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل أهداف برشلونة كل من فيران توريس في الدقيقتين 10 و25، ولامين جمال في الدقيقة 87، والبديل ماركوس راشفورد في الدقيقة 89، بينما أحرز بول لوزانو هدف إسبانيول الوحيد في الدقيقة 56.

وابتعد برشلونة في الصدارة برصيد 79 نقطة بفارق 9 نقاط عن ملاحقه ريال مدريد مع بقاء 7 جولات على نهاية المسابقة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد إسبانيول عند 38 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباريات الأخرى، تعادل ديبورتيفو ألافيس مع ريال سوسيداد بثلاثة أهداف لمثلها، ليرفع الأول رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس عشر، مقابل 42 نقطة لسوسيداد في المركز السابع.

بدوره فاز إلتشي على فالنسيا بهدف دون رد ليبتعد عن منطقة الهبوط بتقدمه إلى المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة، مقابل 35 لفالنسيا في المركز الرابع عشر.

محمد الشيخ

