أخبار اليمن : 2020 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

2020 شهيداً في لبنان منذ 2 مارسأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ الثاني من مارس الماضي إلى 2020 شهيداً و6 آلاف و436 جريحا.

وقالت الوزارة، في بيان مساء اليوم، إن "97 شخصا استشهدوا وأصيب 133 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية في آخر 24 ساعة".

وأوضح البيان أن "من بين الشهداء 165 طفلا و248 امرأة، ومن بين الجرحى 641 طفلا و1107 نساء".

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي كان قد بدأ في الثاني من مارس الماضي هجوما عنيفاً على جنوب لبنان، قبل أن يوسع عملياته نحو الضاحية الجنوبية لبيروت والمناطق الوسطى والشرقية من البلاد، ودفع أكثر من مليون شخص للنزوح القسري، وتسبب بتأزيم الأوضاع المعيشية لغالبية اللبنانيين.