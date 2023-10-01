السعوديه تصدر قرار هام ومفاجئ بمنع زواج السعودي الذي يشغل هذه الوظيفة بأي امرأة أجنبية .. وهذا هو السبب!

الرياض - محمد الاطلسي - اعلنت وزارة الداخلية في المملكة السعودية عن وضعها للعديد من الشروط والمتطلبات لاجل استصدار ترخيص زواج السعودي من أجنبية بالخارج.

حيث يتواجد الكثير ومن أجل إتمام الزواج يجب التقدم بطلب من اجل استخراج تصريح للزواج من أجنبيات وفي السطور هذه سوف نقوم بذكر لكم الشروط والمتطلبات التي حددتها إمارة منطقة الرياض عبر المنصة الوطنية الموحدة الإلكترونية وطريقة التقديم لطلب الزواج من أجنبية إلكترونيًا والأوراق المطلوبة، فتابعوا معنا الى النهاية لمزيد من التفاصيل التي تفيدكم .

آآ ما هي متطلبات تقديم طلب للزواج من الأجنبيات؟ وفقًا ما حددته إمارة منطقة الرياض فإن شروط زواج السعودي من أجنبية تشمل ما يلي: أن يكون المتقدم بسن لا يقل عن 30 عامًا ولا يزيد عن 70 عامًا ويستثنى من ذلك ليصبح السن لا يقل عن 25 عامًا في حال كانت المخطوبة ابنة عم الخاطب أو ابنة خاله من الدرجة الأولى، وأن يثبت ذلك بصك القرابة صادر عن المحكمة المختصة. يُستثنى من شرط الحد الأدنى للعمر إذا كان طالب الزواج مطلقًا أو زوجته متوفاة، أو به عاهة، أو مصاب بمرض ثابت بتقرير صادر عن مستشفى حكومي. ألّا يكون المتقدم بطلب الزواج من أجنبية، شاغل لوظيفة مشمولة بالمنع من الزواج من أجنبية.

أن يكون المتقدم من سكان منطقة الرياض، وإثبات سكنه بوثيقة تعريف من جهة عمله، ومن عمدة الحي إذا لم يكن لديه عمل.

آآ إذا كان في عصمة المتقدم زوجة، فيجب إحضار تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت وضعها سواء عجزها عن الحمل أو المعاشرة الزوجية، أم مصابة بمرض يمنعها من ذلك، ويجب ترجمة التقرير من قبل مكتب ترجمة معتمد، وفي حال كان المتقدم مطلقًا فيجب أن يكون مضى على وقوع الطلاق 6 أشهر. يجب على المتقدم الحضور أمام الموظف المختص لتعبئة استمارة طلب الزواج من أجنبية.

من كان متزوجًا أو سبق له الزواج فيجب إحضار صورة من الهوية الوطنية، وصورة من سجل الأسرة. ومن ضمن شروط زواج السعودي من أجنبية توفير سجل الحاسب الآلي من دائرة الأحوال المدنية وهو ما يُعرف بـ (برنت). بيان من جهة عمل المتقدم مشتملًا على معلومات عن مقر عمله ومسمى الوظيفة التي يشغلها ومرتبته ومقدار الراتب. على الموظف الأهلي أن يحضر معه التعريف برنت من مؤسسة التأمينات الاجتماعية. طريقة تقديم طلب الزواج من أجنبية إلكترونيًا بعد التعرف على شروط زواج السعودي من أجنبية إمارة منطقة الرياض، يمكن التقديم لطلب الزواج إلكترونيًا، باتباع الخطوات التالية: الدخول عبر الرابط التالي إلىآآ المنصة الوطنية الموحدة – إمارة منطقة الرياضآآ ثم النقر على ابدأ الخدمة. تسجيل كمستخدم في البوابة الإلكترونية. تعبئة نموذج طلب زواج السعودي بغير سعودية مقيمة خارج المملكة بالبيانات المطلوبة. ثم النقر على “أرسل الطلب”. بعد ذلك سيتم تسليم الطلب لقسم الزواجات للتأكد من تحقق كامل الشروط المحددة، وبعد التأكد يتم تحويل الطلب لموظف الاتصالات الإدارية.

وثم يتم توريد الطلب إلى الأنظمة الداخلية. وبعد ذلك سيتلقى المتقدم إشعارًا عبر جواله رسالة نصية. وثم يتم استكمال الإجراءات داخليًا.

بمعرفة شروط زواج السعودي من أجنبية ، فالمرأة الأجنبية هي كل امرأة لا تحمل معها الجنسية السعودية سواءا كانت عربية أو من أي دولة أجنبية.