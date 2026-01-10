رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والأخدود...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 09:29 مساءً - تحت أضواء ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الأخدود مساء اليوم السبت 10 يناير 2026، والمواجهة تأتي في وقت حساس من عمر الدوري السعودي؛ حيث يسعى "الراقي" لاستثمار قوته الهجومية وخبرات نجومه لاقتناص نقاط المباراة كاملة والاقتراب خطوة إضافية من صراع الصدارة مستندًا إلى مركزه السادس برصيد 25 نقطة.

رغم قوة الراقي إلا أنّ الأخدود يخوض اللقاء بروح المقاتل الذي ليس لديه ما يخسره، فيبحث عن طوق نجاة ينتشله من المركز قبل الأخير ويوقف نزيف النقاط أمام جماهيره في نجران.

موعد مباراة الأهلي والأخدود

تستعد المدرجات للاهتزاز مع انطلاق اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات).

فهي الساعة التي ستكشف هل سيتمكن دفاع الأخدود من الصمود أمام طموحات الأهلي، أم أن مهارات رفاق محرز ستكون لها الكلمة العليا؟

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والأخدود

انتقلت حقوق البث هذا الموسم إلى شبكة قنوات "ثمانية" (Thmanyah)، والتي خصصت قناة "ثمانية 1" لتغطية هذه السهرة الكروية.

كما أطلقت المنصة خيارات رقمية مرنة تتيح للجماهير حول العالم مشاهدة المباراة بثًا مباشرًا ومجانيًا (بجودة عادية) عبر تطبيقات "ثمانية" و "جاكو"؛ مما يكسر حواجز التشفير التقليدية ويضع المباراة في متناول الجميع، وفيما يلي ترددات قناة ثمانية:

عبر نايل سات: التردد 12360 (استقطاب عمودي)، معدل الترميز 27500.

عبر عرب سات: التردد 11919 (استقطاب أفقي)، معدل الترميز 27500.

فالليلة في نجران الصراع يتجاوز النقاط الثلاث؛ فهو اختبار شخصية للأهلي أمام فريق يصارع من أجل البقاء، فمن سيفرض كلمته في "ليلة روشن"؟