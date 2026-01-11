”بدون اشتراك” القنوات الناقلة لمباراة شباب الأهلي ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 01:22 مساءً - يستضيف نادي شباب الأهلي نظيره الوصل مساء اليوم الأحد على استاد راشد بدبي، في قمة مرتقبة ومؤجلة من الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين 2025-2026.

ويدخل الفرسان اللقاء بطموح مواصلة الضغط على العين المتصدر، مستندين إلى أداء فني متميز وأرقام دفاعية قوية.

في المقابل، يسعى الإمبراطور الوصل بقيادة مدربه مسعود ميرال لتحقيق انتصار يقربه من قمة الترتيب في صراع الصدارة المشتعل.

موعد مباراة شباب الأهلي ضد الوصل

تقام المباراة اليوم الأحد 11 يناير 2026، وتنطلق صافرة البداية في الأوقات التالية:

الساعة 05:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 06:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الساعة 07:45 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة شباب الأهلي ضد الوصل

تنقل أحداث القمة مباشرة عبر القنوات أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية 1.

كيفية مشاهدة مباراة شباب الأهلي ضد الوصل

يمكنكم متابعة البث المباشر للمباراة عبر التطبيقات الرسمية لقنوات أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية التابعة لهما ومنصة شاشة