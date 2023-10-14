هل تعلم لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دفن الموتى ليلا ؟ معلومة لايعرفها الكثير

الرياض - محمد الاطلسي - لا تدفِنُوا موتاكم بالليلِ ، إلَّا أنْ تُضْطَّرُّوا

الراوي : جابر بن عبدالله | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 7268 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه ابن ماجه (1521) واللفظ له، وأحمد (14145) بمعناه

شرح الحديث

علَّمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُمَّتَه الآدابَ الشَّرعيَّةَ كُلَّها، وهنا يُرشِدُنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى بعضِ الآدابِ الخاصَّةِ بالمَوتى، مِثلَ عَدَمِ الدَّفنِ ليلًا إلَّا للضَّرورةِ، فيقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: “لا تَدفِنوا مَوْتاكم باللَّيلِ”؛ قيل: إنَّ النَّهيَ عن الدَّفْنِ لَيلًا؛ حتى يُصَلِّيَ عليه ناسٌ كَثيرونَ، أَكثرُ مِمَّن يُصلُّون عليهِ ليلًا.

وقيل: لأنَّهم كانوا لا يُحسِنون أكْفانَ مَوْتاهم، ويَدْفُنونَهم باللَّيلِ، “إلَّا أْن تُضْطرُّوا”، أي: إلَّا أنْ تَخافوا ضَرَرًا كخَوفٍ من تَغيُّرِ جَسَدِ الميِّتِ من حَرارةٍ ونَحوِها، أَو نَحْوِ فِتْنَةٍ؛ فيكونُ الأوْلى التَّعْجيلَ بدَفْنِه ولو كان ذلك في اللَّيلِ( ).