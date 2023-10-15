خبيرة علاقات زوجية سعودية تكشف عن طريقة غريبة لجذب الرجل الثري !

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت خبيرة العلاقات الزوجية وصانعة المحتوى أسماء السياري، عن طريقة غريبة لجذب الرجل الثري.

رجل ثري

وقالت السياري، في مقطع فيديو لها عبر تطبيق "تيك توك":أنصحك كل يوم تبدأين صباحك بحركة تكوير الطاقة وترميها ثم تسحبيها كأنها شبكة في يوم من الأيام تجدين رجل ثري عالق فيها.

وأضافت: احتسي القهوة بشكل يجذب لكي الثراء "ارفعي كفك وطيحيه وارفعي أصابعك بشكل تموجي وهذه الحركة تعني أنك قرفانة من كل شيء حولك واللي بيشوفك من بعيد بيقول هذي حسابها كام مليون.

كتوف مشدودة

وأكملت: دائماً خلي كتوفك مشدودة استعداداً لاستقبال الرجل الثري، كما زادت: بخصوص طريقة مشي الأغنياء أول شيء تمدين يدك وتطيحين الكف وإذا شوفتي واحد قولي له تعال يا ولد.

سيارة فارهة

وتابعت: إذا شوفتي في الشارع سيارة فارهة استخدمي مفتاحك وحاولي تشغلينها، مشيرة: أسلوب الأغنياء في الضحك يكون على الصامت مع الاهتزاز الذي يشكل ذبذبات وحقل مغناطيسي حولك يجذب لكي الثراء والنجاح.