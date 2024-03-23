ستتفاجئ !. أول دولة تعلن زواج مجاني لمن يتزوجون فتيات صغيرات بعمر أقل من 25 سنة مع مكافآت مالية!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت مقاطعة تشانغشان، في شرق الصين تقديم مكافأة قدرها 1000 يوان (137 دولارا) للأزواج إذا كان عمر العروس 25 عامًا أو أقل، وذلك بهدف تشجيع الشباب على الزواج.

وتقول السلطات في تشانغشان إن المكافأة التي تقتصر على الأفراد الذين يتزوجون لأول مرة، تهدف لتشجيع الزواج والإنجاب المناسبين للعمر.

كما أعلنت المقاطعة أيضًا عن عدد من الإعانات لمساعدة الآباء في رعاية الأطفال والتعليم والخصوبة.

وتعكف السلطات في تشانغشان على اختبار سلسلة من التدابير لتعزيز معدل المواليد، بما في ذلك الحوافز المالية وتحسين مرافق رعاية الأطفال، وذلك بسبب قلقها من أول انخفاض في عدد السكان في الصين منذ ستة عقود، ومن عملية الشيخوخة السريعة.

ووفق التقارير فإن الحد القانوني لسن الزواج في الصين هو 22 عامًا للرجال و20 عامًا للنساء، لكن عدد الرجال الذين يتزوجون آخذ في الانخفاض.