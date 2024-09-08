طبيب شهير؛: هذه هي الأعراض التي تسبق إصابة الرجال بالعجز الجنسي.. لا تهملها

الرياض - محمد الاطلسي - تفاصيل يجهلها جميع الرحال و قد يعتبرها البعض عابرة و لا تسبب تلك المؤشرات الخطيرة التى تندرج تحتها، و حيث كشف طبيب مسالك بولية عن الأعراض التي تسبق إصابة الرجال بالعجز الجنسي، ودعا عند ملاحظة ظهورها التوجه إلى الطبيب فورا.

وقال طبيب المسالك البولية الدكتور باتور غونتشيكوف : "أحد الأعراض الأولية التي تشير إلى التطور المحتمل للعجز الجنسي هو انخفاض الاهتمام بالنشاط الجنسي. ويمكن أن يتجلى ذلك في شكل تدهور في الاستجابة العاطفية وانخفاض التفكير في العلاقة الحميمة". حسب Gazeta.Ru.

وأشار إلى أن ضعف الانتصاب أو غيابه تماما أثناء الجماع يمكن أن يكون علامة تشير إلى أن الرجل على وشك الإصابة بالعجز الجنسي. وقد يظهر هذا الضعف بصورة صلابة انتصاب غير كافية لممارسة الجماع الكامل أو عدم استقراره.

وتابع، قد ينتج الضعف الجنسي عن عوامل جسدية أو نفسية، مثل التوتر أو الاكتئاب أو سوء نمط الحياة، وقد يعاني بعض الرجال من مشكلات في المسالك البولية، مثل كثرة التبول أو ضعف تدفق البول أو التبول المؤلم. وكل هذا قد يكون بسبب اختلال الأداء الطبيعي لغدة البروستاتا.

وأضاف، قد يواجه بعض الرجال مشكلات في القذف، مثل تأخر القذف أو عدم الإحساس بالنشوة الجنسية. وقد يكون ذلك بسبب اضطراب في الجهاز العصبي أو مشكلات هرمونية.