تعرف على القطاعات الرابحة من حرب إيران؟

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2026 12:13 صباحاً - سمر السيد_ حددت شركة أليانز الألمانية للخدمات المالية في تقرير حديث أبرز القطاعات الاقتصادية عالميًا المستفيدة من الوضع الحالي الناجم عن استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

تمثلت هذه القطاعات في:

جدير بالذكر أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تسببت في صدمة واسعة بأسواق السلع الأساسية. لم تقتصر التداعيات على قطاع الطاقة فقط، بل امتدت إلى مختلف الصناعات أبرزها الألمونيوم والأسمدة عبر الارتفاع الحاد في تكاليف مدخلات الإنتاج.

وأشار تقرير شركة أليانز للخدمات المالية إلى أن الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز أدى إلى تراجع إمدادات النفط بنحو 20 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل حوالي خُمس الإمدادات العالمية، وهو ما يُعد أكبر اضطراب من نوعه.

ونتيجة لذلك، ارتفع سعر خام برنت إلى نحو 120 دولارًا للبرميل، مع توقعات بمتوسط 82 دولارًا في عام 2026 مقارنة بتقديرات سابقة عند 60 دولارًا.

