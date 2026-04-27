وزير الاستثمار: إعادة تفعيل مجموعة العمل الصناعي وتنظيم منتدى أعمال في مينسك 7 مايو المقبل

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 أبريل 2026 02:07 صباحاً - محمد أحمد_ التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسفير إيفجيني سوبوليفسكي، سفير جمهورية بيلاروسيا في مصر، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وتطوير الشراكات الصناعية، ومعالجة التحديات الفنية والتنظيمية التي تواجه حركة التجارة بين البلدين.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تولي أولوية قصوى لتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية تطوير التعاون في مجالات تصنيع وتجميع المعدات الثقيلة مثل الجرارات والشاحنات والأتوبيسات، مع العمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

واستعرض الجانبان أوضاع خطوط التجميع القائمة، والتي حققت نسب مكون محلي تصل إلى 45%، مع بحث سبل دعم استدامة تشغيلها. وأشار الجانب البيلاروسي إلى وجود تحديات تشغيلية تواجه تلك الخطوط، مؤكدًا ضرورة توفير آليات دعم مناسبة ودراسة إمكانية ضمان شراء جزء من الإنتاج بما يعزز الجدوى الاقتصادية ويحقق الاستدامة.

وشدد الوزير على أن معايير السوق والربحية تمثل الأساس لاستمرار أي مشروع صناعي، مع التأكيد على انفتاح الدولة لدراسة دعم الصناعات الاستراتيجية في إطار من الحوكمة والشفافية.

وناقش الجانبان فرص تعزيز صادرات المنتجات الغذائية البيلاروسية إلى السوق المصري، خاصة الألبان ومنتجاتها، بما في ذلك ألبان البودرة والزبدة، إلى جانب تصدير منتجات أغذية الأطفال، مع التأكيد على الالتزام بالاشتراطات المصرية.

وأكد الوزير أن منتجات أغذية الأطفال تخضع لاعتمادات صارمة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، موضحًا استعداد الوزارة لتسهيل زيارات التفتيش الفني للمصانع البيلاروسية لضمان مطابقة المنتجات للاشتراطات.

واتفق الجانبان على تكثيف التنسيق المؤسسي خلال المرحلة المقبلة، من خلال التحضير للاجتماع الثامن للجنة المصرية–البيلاروسية المشتركة، وإعادة تفعيل مجموعة العمل للتعاون الصناعي، إضافة إلى تنظيم منتدى أعمال مصري–بيلاروسي في العاصمة مينسك يوم 7 مايو المقبل، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ليكون منصة لعرض الفرص الاستثمارية وبناء شراكات مباشرة بين القطاع الخاص في البلدين.

