مشروع تركي للملابس الجاهزة في القنطرة غرب باستثمارات 8 ملايين دولار

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 أبريل 2026 09:13 مساءً - شهد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع شركة “ديناميك راوس ويلتيم للملابس” التركية، لإقامة مصنع متخصص في إنتاج الملابس الجاهزة والمنسوجات داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، وذلك باستثمارات تبلغ 8 ملايين دولار.

يقام المشروع على مساحة إجمالية قدرها 21,000 متر مربع، حيث يستهدف المشروع إنتاج الملابس الجاهزة والمنسوجات المتنوعة، مع الاعتماد على أحدث التقنيات في التصنيع والصباغة ومعالجات الأقمشة، بما يعزز القيمة المضافة للمنتج النهائي، ويوفر نحو 700 فرصة عمل مباشرة.

ويستهدف المشروع تصدير 90% من إنتاجه إلى الأسواق الخارجية مقابل 10% للسوق المحلي، وقد وقع عقد المشروع مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، وممثلي الشركة.

وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة أن توقيع هذا المشروع الجديد يعكس استمرار نجاح استراتيجية الهيئة في استقطاب استثمارات صناعية متقدمة داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، التي باتت تمثل إحدى أهم القواعد الإقليمية المتخصصة في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة.

وأشار إلى أن هذا القطاع يشهد توسعًا ملحوظًا مدفوعًا بتكامل سلاسل الإنتاج وتنوع الشركاء الصناعيين من جنسيات متعددة بما يعزز من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، كما يُعد من أكثر القطاعات قدرة على خلق فرص العمل المباشرة وزيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، بما يدعم مستهدفات الدولة نحو تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.

وأوضح جمال الدين أنه بتوقيع هذا المشروع يصبح إجمالي عدد المشروعات التركية بمنطقة القنطرة غرب الصناعية 15 مشروعًا، لترتفع الاستثمارات التركية داخل المنطقة إلى نحو 560.2 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع آخر ضمن تحالف مصري تركي باستثمارات تبلغ 2.1 مليون دولار، وهو ما يعكس عمق الشراكات الصناعية وتزايد ثقة المستثمرين الأتراك في مناخ الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ونوه أن الهيئة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وبدء التشغيل الفعلي في أقرب وقت، مع المتابعة الدقيقة لمراحل التنفيذ ومراجعة الالتزامات التعاقدية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مشروعات غير ملتزمة بالجداول الزمنية أو غير جادة في التنفيذ، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية وتحقيق التنمية المستهدفة.

جدير بالذكر، أن شركة YILTEM Apparel تأسست عام 2002، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 400 ألف قطعة شهريًا، وتخدم العديد من الأسواق الأوروبية، وتتخصص في تصنيع الملابس الجاهزة وفق أحدث النظم والتصميمات المتطورة والمعالجات المختلفة بما يضمن جودة عالية وكفاءة إنتاجية.

تأسست شركة Dinamik Raus Tekstil عام 2017، وهي شركة متخصصة في صباغة الأقمشة بتقنيات متعددة تشمل الصباغة التفاعلية والعتيقة والربط والطبيعية والعضوية، باستخدام أحدث أساليب المعالجة الصناعية للمنسوجات.

