انت الأن تتابع خبر كنز صحي ثمين في السعودية..فاكهه الفقراء اللذيذة تزرع في المملكه تقضي على السعال في دقائق وتخفض الوزن وتعتبر الحل الاقوى لـ الإمساك وسؤ الهضم.!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشتهر السعودية بزراعة الشمام ويتم زرعه في السعودية في موسمين، هما سبتمبر وفبراير وتوفر لنا هذه الفاكهة المغذية العديد من الفوائد، قد تساعد بذورها في تعزيز صحتك فهي غنية بالفيتامينات الأساسية مثل A و K. C و B1 و E، بذور الشمام غنية بالزنك وتوفر بعض كميات البروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات، وإليك الفوائد العديدة لاستهلاك الشمام، وفقا لما نشره موقع “ndtv”.

فوائد الشمام

يعمل على ترطيب الجسم،فيحتوي الشمام على 90% من الماء، الذي يسهم في منع جفاف الجسم، حيث تزداد فرص الإصابة به نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، لذا قد يساعد تناول الماء المنتظم طوال اليوم إلى جانب تناول مجموعة متنوعة من الفاكهة المليئة بالشمام عل ترطيب الجسم.

إنقاص الوزن:

يحتوي الشمام على فيتامين سي، هو أحد مضادات الأكسدة القوية لصحة الجسم عمومًا، زيادة إلى قدرته على محاربة تراكم تخزين الدهون في منطقتي الخصر والبطن، كما يحتوي الشمام على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، ما يجعله مفيدًا عند الحالجة لإنقاص الوزن.

صحة الأسنان:

يحتوي قشر الشمام على مواد كيميائية نباتية معينة يفرزها عند غليه في الماء، يمكن استخدام هذه المياه لتخفيف ألم الأسنان،فمن الممكن صنع هذا الخليط وتركه يبرد وشطف الفم بهذا الماء مرة واحدة يوميًا للحفاظ على صحة الأسنان.

علاج السعال:

يمكن تجفيف بذور الشمام وإضافتها إلى الأطعمة لتخفيف السعال وإخراج البلغم الزائد من الجسم، يمكن أيضًا تناولها طازجة من الفاكهة، ما عليك سوى غسلها تحت ماء الصنبور لتنظيفها قبل إضافتها إلى الطبق.

ضغط الدم:

يحتوي الشمام على البوتاسيوم ما يجعله مفيدًا لضغط الدم، يسهم المحتوى العالي من الألياف والماء في الشمام في التحكم في ضغط الدم، يمكن تقطيع الشمام إلى قطع وتناوله كوجبة خفيفة في المساء أو في أي وقت من اليوم.

الوقاية من الإمساك:

محتوى الماء والألياف في الشمام مفيد للجهاز الهضمي، حيث يسهم في الوقاية من الإمساك، ويساعد تناول الشمام في تنظيم حركة الأمعاء وأيضًا ترك تأثير جيد مثل البرودة والشعور بالراحة على المعدة.

صحة الجلد:

يمكن أن تساعد كمية عالية من مضادات الأكسدة خاصًة فيتامين سي الموجود في الشمام على تنقية البشرة، كما أنه غني بالكولاجين الصديق للبشرة، لذا يجب إضافة الشمام إلى النظام الغذائي.

يقوي العظام: