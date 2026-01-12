أحدثهم لقاء سويدان: نجوم أصيبوا بالعصب السابع.. مرض مفاجئ وتجربة إنسانية ملهمة

أثارت الفنانة لقاء سويدان اهتمامًا واسعًا خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما كشفت عن إصابتها بمرض العصب السابع، وهو الإعلان الذي سرعان ما تصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل كبير من الجمهور وزملائها في الوسط الفني.

وجاء ظهور لقاء سويدان وهي مريضة على الشاشة مثيرا للعديد من التساؤلات، خاصة وأن المرض يؤثر بشكل مباشر على عضلات الوجه وتعبيراته، مما يجعله صادمًا نفسيًا للمصابين به، خصوصًا من يعتمدون على ملامحهم في عملهم الفني.

تمر الفنانة لقاء سويدان بإصابة العصب السابع-

تجربة مؤثرة للقاء سويدان مع العصب السابع

حديث لقاء سويدان لم يكن مجرد كشف عن وعكة صحية، بل رسالة توعوية غير مباشرة حول مرض قد يصيب أي شخص بسبب تعرضهم لأزمات نفسية وضغوط كبيرة أثرت عليها بشكل كبير، وأكدت أن الطبيب المعالج قال لها أن حالتها الصحية انعكاس لحالتها النفسية،ورغم ذلك أصرت ممارسة عملها وظهرت في برنامجها وقامت بأداء عملها،هذه التجربة الإنسانية أعادت فتح النقاش حول مرض العصب السابع، أسبابه، أعراضه، وطرق التعامل معه طبيًا ونفسيًا.

محمد فؤاد وصدمة إصابته بالمرض

وعلى الرغم من الجدل الكبير حول حالة لقاء سويدان الصحية بسبب حالتها المرضية، لكن مرض التهاب العصب السابع أصاب عدد من النجوم من بينهم الفنان محمد فؤاد، الذي وجد نفسه فجأة في مواجهة مرض أثّر بوضوح على ملامح وجهه، ودفعه للغياب عن الساحة الفنية لفترة.

فؤاد تحدث لاحقًا عن التزامه بالعلاج وجلسات التأهيل، مشيرًا إلى أن الدعم النفسي كان بنفس أهمية الدواء، وهي نقطة مهمة أكد الأطباء على تأثيرها في معظم التجارب مع هذا المرض.

نجمات تجاوزت التهاب العصب السابع

تجاوزت لطيفة إلتهاب العصب السابع وعادت إلى حياتها من جديد

النجمة التونسية لطيفة أعلنت أيضا إصابتها بالعصب السابع في فترة كانت تعيش فيها ضغوطًا كبيرة، وظهرت بملامح متعبة لم يعتدها جمهورها في الوطن العربي، فكشفت عن مرضها بعد التعاني وأعلنت عن رحلة علاج طويلة خاضتها وتحسنت بعدها بشكل ملحوظ، مؤكده أن الأساس في هذا المرض هو الهدوء وتقبل هذه المرحلة.

ومن بين نجوم هوليوود عانت سيلينا غوميز من هذا المرض أيضا، وكانت إصابتها به نتيجة مضاعفات مرض الذئبة، وعلى الرغم من حالتها الصحية لكنها تميزت بثقة كبيرة، وقالت أن المرض لا يؤلم الجسد فقط، بل يختبر الثقة بالنفس.

ما هو مرض العصب السابع؟

مرض لقاء سويدان دفع الكثيرين للتساؤل حول طبيعة مرض العصب السابع أو ما يُعرف طبيًا بـ”العصب الوجهي”، وأكدت دكتورة دعاءمشا محمد استشاري أمراض المخ والأعصاب أن العصب السابع هو المسئول عن تحريك عضلات الوجه والتحكم في تعبيراته، مثل الابتسام، إغلاق العينين، ورفع الحاجبين.

وعندما يحدث خلل أو التهاب في هذا العصب، يفقد المريض القدرة على التحكم في أحد جانبي الوجه بشكل جزئي أو كلي، وهي الحالة المعروفة باسم شلل العصب السابع أو "شلل بيل".

أسباب الإصابة بالعصب السابع

وإذا كنت تريدين التعرف على أسباب الإصابة بالمرض لتوخي الحذر، فأكدت دكتورة دعاء أنه لا يوجد سبب واحد قاطع للإصابة بمرض العصب السابع، لكنها كشفت عن بعض العوامل التي قد تؤدي إلى حدوثه، ومن أبرز هذه الأسباب العدوى الفيروسية، مثل فيروس الهربس البسيط، الذي قد يهاجم العصب ويسبب التهابه. كما يمكن أن تلعب نزلات البرد الشديدة للإصابة بالمرض، أو التعرض لتيارات هواء باردة مباشرة على الوجه أو الأذن.

وأكدت أن مرض العصب السابع قد يرتبط أحيانًا بالتوتر العصبي والإجهاد النفسي، وأشارت إلى أن مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم يكونون أكثر عرضة للإصابة، ما يجعل العصب السابع حالة صحية متعددة العوامل.

تعاني سيلينا غوميز من التهاب العصب السابع

أعراض لا يمكن تجاهلها

تظهر أعراض العصب السابع عادة بشكل مفاجئ، وقد تتطور خلال ساعات، ومن أشهر هذه الأعراض تدلي أحد جانبي الوجه، مع صعوبة في إغلاق العين، انحراف الفم عند الابتسام، وسيلان اللعاب، بجانب ذلك قد يشعر المريض بألم خلف الأذن أو في الفك، مع صداع خفيف، وأحيانًا اضطراب في حاسة التذوق أو زيادة في حساسية الصوت.

وقالت استشاري أمراض المخ والأعصاب، أنه على الرغم من أن هذه الأعراض غير مؤلمة في معظم الحالات، إلا أن تأثيرها النفسي يكون كبير، خاصة مع التغير الواضح في ملامح الوجه.

كيف يتم تشخيص المرض؟

يعتمد تشخيص العصب السابع بشكل أساسي على الفحص السريري، وأكدت دكتورة دعاء أنه خلال الكشف يطلب الطبيب من المريض أداء بعض الحركات البسيطة للوجه، وفي بعض الحالات قد يتم طلب العديد من الفحوصات للتأكد من التشخيص، واستبعاد وجود أي مشكلات عصبية أخرى.

أبرز طرق علاج مرض العصب السابع

العلاج المبكر هو العامل الأهم في التعافي من أي مرض، وكذلك مرض من العصب السابع، وأكدت دكتورة دعاء أن الأطباء غالبا يصفون أدوية مضادة للالتهابات والتورم لتقليل مشاكل الأعصاب، وأشارت إلى أهمية العلاج الطبيعي وتمارين الوجه التي لها دور كبير في استعادة حركة الوجه تدريجيا، ونصحت بضرورة استخدام قطرات مرطبة للعين لتجنب الالتهابات .

خلاصة القول

إصابة الفنانة لقاء سويدان بالعصب السابع أعادت تسليط الضوء على مرض قد يبدو بسيطًا في بدايته، لكنه يحمل أبعادًا صحية ونفسية مؤثرة. التجربة تؤكد أن المرض لا يميز بين شخص وآخر، وأن سرعة التشخيص والالتزام بالعلاج هما مفتاح التعافي. كما أن الوعي بطبيعة المرض وأعراضه يخفف من حدة القلق والخوف، ويمنح المريض قدرة أكبر على المواجهة والتعامل الإيجابي مع مرحلة العلاج، خاصة في ظل الدعم النفسي والأسري.