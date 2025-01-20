انت الأن تتابع خبر "أقوى وصفة سحرية".. لتبيض الوجه واليدين والقدمين وإزالة سواد الشمس والقضاء على حب الشباب والهالات السوداء وتوحيد لون الجسم! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - دائما تسعى العديد من السيدات إلى الحفاظ على نضارة بشرتهن من خلال استخدام وصفات طبيعية للتبييض والتقشير، بهدف التخلص من الجلد الميت والحصول على بشرة بيضاء وناعمة حيث يفضلون تجنب بعض مستحضرات التجميل بسبب آثارها الجانبية ونتائجها المؤقتة، حيث قد يعود لون البشرة إلى حالته الأصلية بعد التوقف عن استخدامها.
وصفة سحرية”لتبيض الوجه واليدين والقدمين
- من أبرز الوصفات المفضلة لتقشير الجسم، هي خلطة زيت الزيتون، عصير الليمون، والسكر البني، حيث يتم فرك الجسم بها لمدة ربع ساعة قبل الاستحمام مرة واحدة في الأسبوع. يوصى بالتركيز على فرك المناطق الجافة مثل الكوعين والركبتين وأسفل القدمين ثم غسل الجسم بالماء الدافئ.
- أما لوصفات إزالة الشوائب، فيعتبر خليط العسل الأبيض والقهوة مثاليًا يتم مزج المكونات لتكوين عجينة لزجة، وتستخدم لفرك الجسم للتخلص من الجلد التالف، ثم يغسل الجسم بالماء الدافئ.
- لتحقيق التبييض الفعال، ينصح باستخدام منظف بشرة بعد التقشير، حيث يترك على الجلد لمدة ربع ساعة ثم يفرك بفوطة جافة. هذه الخطوة تساعد في التخلص من الشوائب وتفتيح لون البشرة.
- وخلطة أخرى شائعة لتعزيز بياض الجسم تتكون من نصف كوب من السكر الأبيض الخشن، خميرة فورية، عصير الليمون، وزيت الزيتون تستخدم هذه الخلطة أسبوعيًا لتحقيق أفضل النتائج.
- تثبت هذه الوصفات الطبيعية فعاليتها في العناية بالبشرة والحفاظ على نضارتها دون الحاجة لاستخدام مستحضرات كيميائية قد تضر الجلد.