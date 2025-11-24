"محظوظ لو عرفتها"؟.. فاكهة تحارب السرطان وتقوي جهازك المناعي.. تحميك من الأمراض 

الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم يزداد فيه الحديث عن الأمراض وتحدياتها، نحصل على الأمل من قلب الطبيعة، حيث تكشف لنا إحدى الصحف المهتمة بالصحة فاكهة خارقة التي لا تكتفي بتقوية جهازك المناعي فحسب، بل تحمل في طياتها القدرة على محاربة أخطر الأمراض، وأبرزها السرطان؟، وفيما يلي سنتعرف على أسرارها الغذائية وخصائصها العلاجية التي تجعلها إضافة لا غنى عنها لنظامك الغذائي.

فاكهة تعزز مقاومة الجسم للأمراض

لفتت صحيفة “هيلث لاين” أنظار العالم نحو أحد أنواع الفاكهة التي تؤثر بشكل ملحوظ على تعزيز الجهاز المناعي بالجسم وذلك لأنها مصدر للحصول على فيتامين سي والمواد المكافحة للأكسدة وهذه الفاكهة تُعرف بأسم “الشيريمويا” أو القشطة الأستوائية.

كنوز فاكهة القشطة للجسم