انت الأن تتابع خبر “القشرة هتختفي في ثواني”… 4 زيوت طبيعيه تقضي على القشره نهائيا وتقوي فروة الرأس والبصيلات… طريقة الإستخدام!! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - زيوت الأعشاب من الحلول الطبيعية المثالية لعلاج مشكلات فروة الرأس التي تؤدي إلى القشرة وتساقط الشعر وتقصفه، و تعتمد هذه الزيوت على مكوناتها الطبيعية الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تغذي الفروة وتعزز صحتها. من أبرز هذه الزيوت زيت جوز الهند، زيت شجرة الشاي، وزيت اللوز الحلو، التي تمتاز بخصائصها المرطبة والمضادة للالتهابات، مما يُساعد على تقليل التهيج والقضاء على القشرة

إكليل الجبل كحل النهائي لمشكلات الشعر

زيت إكليل الجبل واحدا من أكثر الزيوت فعالية في علاج ضعف فروة الرأس وتحسين صحة الشعر، و يحتوي إكليل الجبل على مضادات الأكسدة التي تنشط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يحفز نمو الشعر ويمنع تساقطه، و كما يساعد في تنظيف الفروة من القشرة ويقلل من التقصف بفضل خصائصه المرطبة والمطهرة، و يعتبر هذا الزيت مكونا مثاليا ضمن تركيبات العناية بالشعر الطبيعي.

طريقة إعداد تركيبة إكليل الجبل للعناية بالشعر

المكونات:

1. ملعقة كبيرة من زيت إكليل الجبل.

2. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

3. نصف ملعقة صغيرة من زيت شرة الشاي.

4. ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

5. ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

الخطوات: