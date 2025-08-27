الرياض - كتبت رنا صلاح - في زمن يتزايد فيه القلق من ضعف الذاكرة وظهور أمراض مثل الزهايمر والخرف، يبحث الكثيرون عن حلول طبيعية وآمنة تعزز القدرات الذهنية وتحافظ على العقل يقظًا، المدهش أن هناك تمارين ذهنية بسيطة أثبتت فعاليتها، ولا تحتاج سوى دقائق يوميًا، لكنها قادرة على إحداث فارق ملموس في قوة التركيز وسرعة التذكر.

سر القوة اكتشف تمرينًا بسيطًا ينقلك إلى عالم الإعجاز يحفّز الذاكرة ويحميك من الزهايمر والخرف وبأيام فقط.!

من أبرز هذه التمارين ما يُعرف بتقنية فيبوناتشي، والتي تعتمد على ترديد سلسلة رقمية بحيث يكون كل رقم جديد هو مجموع الرقمين السابقين، وهو ما يدرب الدماغ على الانتباه والتركيز، كذلك هناك تقنية فيثاغورس، التي تقوم على استرجاع تفاصيل اليوم بالكامل منذ لحظة الاستيقاظ وحتى المساء بترتيب منطقي، ما يقوي الذاكرة التسلسلية ويرفع من كفاءة الدماغ في تنظيم الأحداث.

أنشطة يومية تدعم الذاكرة

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لأي شخص تعزيز قوته العقلية من خلال أنشطة ذهنية معتادة مثل العمليات الحسابية الذهنية أو حل الكلمات المتقاطعة، هذه التمارين ليست ترفيهية فحسب، بل هي بمثابة وقود يحافظ على نشاط المخ ويطيل من عمر ذاكرته، ومع الانتظام عليها، تظهر النتائج خلال فترة وجيزة، إذ يشعر الفرد بوضوح أكبر في التفكير وقدرة أسرع على استدعاء المعلومات.

خلاصة القول

إن الحفاظ على صحة الدماغ لا يحتاج إلى خطوات معقدة أو أدوية باهظة، بل يكفي إدخال هذه التمارين البسيطة في الروتين اليومي، فهي بمثابة درع وقائي يحمي من التراجع العقلي ويمنح العقل طاقة متجددة، لتبقى الذاكرة قوية حتى مع التقدم في العمر.