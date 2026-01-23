الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف باحثون إسبان عن مقاربة علاجية مبتكرة قد تُحدث تحولًا في علاج الصدفية، أحد أكثر الأمراض الجلدية المزمنة انتشارًا وإرهاقًا للمرضى، وذلك عبر تطوير جزيئات دوائية تُنشَّط بالضوء وتعمل بشكل موضعي، من دون التسبب بآثار جانبية جهازية خطيرة.

علاج جديد مبتكر بالضوء للصدفية بلا آثار جانبية

الدراسة، التي قادها فريق من معهد الكيمياء المتقدمة في كتالونيا التابع للمجلس الوطني الإسباني للبحوث (CSIC)، نُشرت في مجلة ACS Central Science، وشارك فيها باحثون من إسبانيا والولايات المتحدة بالتعاون مع شركة Eli Lilly الدوائية.

ويعتمد هذا النهج، المعروف باسم العلاج الضوئي الدوائي (Photopharmacology)، على جزيئات تكون غير نشطة عند إعطائها للمريض، لكنها تغيّر بنيتها وتبدأ بالعمل فقط عند تعرّضها لنوع محدد من الضوء. وبهذه الطريقة، يمكن “تشغيل” الدواء في منطقة محددة من الجسم، مثل الجلد المصاب، دون التأثير على باقي الأعضاء.

ويُعد الجلد هدفًا مثاليًا لهذا النوع من العلاجات، نظرًا لسهولة وصول الضوء إليه، مقارنة بأعضاء أخرى في الجسم، وهو ما يمنح هذا النهج ميزة عملية واضحة.

مرض شائع وخيارات محدودة

وتصيب الصدفية نحو 3% من سكان العالم، ويعاني قرابة 30% من المرضى من نقص في العلاجات الفعالة والميسورة التكلفة. ورغم ظهور أدوية بيولوجية حديثة خففت الأعراض لدى الحالات المتوسطة والشديدة، إلا أنها باهظة الثمن، ولا تُستخدم عادة في حالات الصدفية الخفيفة أو الموضعية، خصوصًا عندما تكون الإصابة في مناطق حساسة.

ومن المعروف أن تنشيط مستقبل فيتامين D يساعد في تخفيف أعراض الصدفية، لكن المشكلة تكمن في أن هذا المستقبل يلعب دورًا أساسيًا في تنظيم الكالسيوم في الجسم. وعند تنشيطه بشكل عام، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع خطير في مستوى الكالسيوم، وهو ما يحد من استخدام هذه العلاجات سريريًا.

ويقول الدكتور خافيير روفيرا، الباحث في IQAC-CSIC، إن هدف الدراسة كان تصميم جزيئات دوائية “ذكية” قادرة على تنشيط مستقبل فيتامين D فقط عند الحاجة. ونجح الفريق في تطوير مركب أطلقوا عليه اسم PhotoVDRM، يكون خامدًا في الظلام، ويُفعَّل عند تعريضه للضوء.

ويتميز هذا المركب بإمكانية تنشيطه باستخدام الضوء الأزرق المرئي غير الضار أو أشعة UVB، وهي أنواع ضوء تُستخدم بالفعل في العلاجات الجلدية الحالية.

وأُجريت التجارب على نماذج فئران مصابة بالتهابات جلدية شبيهة بالصدفية، وأظهرت النتائج انخفاضًا واضحًا في الالتهاب الجلدي وتحسنًا في الحالة، من دون حدوث اضطراب في مستويات الكالسيوم، وهو العائق الأكبر الذي واجه هذا النوع من العلاجات سابقًا.

ويؤكد الباحث أماديو ييباريا من CSIC أن هذه النتائج تمثل، على المستوى ما قبل السريري، اختراقًا حقيقيًا، لأنها تفصل بين الفائدة العلاجية والآثار الجانبية الخطيرة.

ورغم أن العلاج لا يزال في مراحله التجريبية، إلا أن الباحثين يرون فيه خطوة مهمة نحو علاجات موضعية دقيقة للصدفية، وقد يمتد مستقبلًا ليشمل أمراضًا أخرى مرتبطة بمستقبل فيتامين D.

وبحسب الدراسة المنشورة في ACS Central Science، فإن هذا النهج قد يفتح الباب أمام جيل جديد من الأدوية التي تُعالج المرض من جذوره، دون أن يدفع المريض ثمنًا صحيًا باهظًا.