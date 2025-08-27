الرياض - كتبت رنا صلاح - من بين النباتات التي أثارت اهتمام الباحثين والأطباء برزت أوراق الكاري كواحدة من الأعشاب الفريدة التي تمنح الجسم فوائد مذهلة تتجاوز مجرد النكهة في الطعام فقد ارتبط اسمها بالقدرة على تنظيم مستوى السكر في الدم بشكل طبيعي مما جعلها خيارا مميزا لكل من يسعى للوقاية من مرض السكري أو التحكم في أعراضه ومع تزايد الاعتماد على الحلول الطبيعية أصبحت أوراق الكاري محل نقاش واسع في الأوساط الطبية والغذائية.

العشبة المعجزة من قلب السعودية.. تمتص السكر في الدم بثلاثة أضعاف قوة إبرة الأنسولين!

أوراق الكاري ليست مجرد بهار يضاف إلى المائدة بل تحتوي على معادن أساسية مثل الحديد والنحاس والزنك هذه العناصر تعمل معا على دعم وظائف الكبد والكلى وتحسين عملية الأيض كما أن وجود مضادات الأكسدة فيها يساعد على حماية خلايا البنكرياس من التلف الناتج عن الجزيئات الحرة وهو ما يعزز إنتاج الأنسولين بشكل طبيعي وبالإضافة إلى ذلك تمنح الجسم قدرة أفضل على التعامل مع الكربوهيدرات والدهون الأمر الذي ينعكس إيجابا على مستويات السكر.

كيفية الاستفادة من أوراق الكاري

هناك طرق متعددة تجعل الاستفادة من أوراق الكاري سهلة وبسيطة يمكن إضافتها إلى الأطعمة اليومية بعد تحميصها لإضفاء نكهة مميزة أو مضغها مباشرة للحصول على أكبر قدر من الفائدة وينصح الخبراء بمضغ 6 إلى 8 أوراق على معدة فارغة صباحا لمرضى السكري كما يمكن أن تكون وسيلة وقائية فعالة إذا كان المرض وراثيا في العائلة حيث تكفي 10 أوراق يوميا للحصول على نتائج ملحوظة أما الأشخاص الذين لا يفضلون الطعم القوي لهذه الأوراق فيمكنهم مزجها مع عصير الليمون أو الحليب المخفوق لتصبح أسهل في التناول.

أوراق الكاري تمثل إضافة غذائية وعلاجية لا غنى عنها فهي تجمع بين الطعم الشهي والقيمة الصحية الكبيرة ومع دورها الفعال في موازنة مستويات السكر أصبحت خيارا طبيعيا يمكن الاعتماد عليه جنبا إلى جنب مع أساليب العلاج الأخرى.