الرياض - كتبت رنا صلاح - القرنفل مش بس توابل للطعام، لكنه سر طبيعي للحصول على شعر صحي، ناعم وطويل بسرعة، واستخدام القرنفل بانتظام يعزز نمو الشعر، يقوي بصيلاته، ويمنحه لمعانًا وملمسًا حريريًا بدون الحاجة للمواد الكيميائية الضارة، وفوائده تشمل تنقية فروة الرأس من القشرة والحكة، وتقوية الشعر ومنع التساقط، والطريقة بسيطة جدًا في البيت، ومكوناته الطبيعية تجعل الشعر أكثر حيوية وصحة من أول استخدام، وفي المقال ده هنتعرف على الطريقة الصحيحة لاستخدام القرنفل وفوائده المذهلة للشعر، عشان تحصلي على شعر قوي وطويل وناعم بشكل طبيعي وآمن.

الشعر الطويل زي المشاهير بدون كيماويات.. استخدمي القرنفل بهذة الطريقة وسوف تحصلين على شعر ناعم وطويل

القرنفل من الأعشاب الطبيعية الفعّالة لتقوية الشعر وتحفيز نموه، وطريقة استخدامه سهلة وبسيطة:

طريقة التحضير

اطحني 1–2 ملعقة كبيرة من القرنفل للحصول على مسحوق ناعم.

امزجي المسحوق مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون لتكوين معجون متماسك.

دلّكي فروة رأسك بهذا الخليط بحركات دائرية لمدة 5–10 دقائق.

اتركي الخليط على شعرك لمدة 30–60 دقيقة ثم اغسليه بشامبو خفيف.

فوائد القرنفل للشعر

تحفيز نمو الشعر: القرنفل يحتوي على مضادات الأكسدة التي تنشط بصيلات الشعر وتعزز النمو السريع.

نعومة ولمعان: الزيوت الطبيعية مع القرنفل تغذي الشعر من الجذور حتى الأطراف، مما يمنحه ملمسًا ناعمًا ولمعانًا جذابًا.

تقوية الشعر ومنع التساقط: القرنفل يقوي البصيلات ويحد من تكسر الشعر وتساقطه.

تنقية فروة الرأس: له خصائص مطهرة تساعد على التخلص من القشرة والحكة وتحسين صحة فروة الرأس.

باستخدام القرنفل بهذه الطريقة بانتظام، هتحصلي على شعر صحي، طويل، وناعم منذ الاستخدام الأول.