الرياض - كتبت رنا صلاح - يمثل التعامل مع رائحة الفم مشكلة تزعج الكثيرين لأنها تؤثر على الثقة وتضع الانسان في مواقف غير مريحة لذلك تبحث فئة كبيرة عن حلول بسيطة تعيد الانتعاش للفم وتعزز نظافته من دون الاعتماد على منتجات معقدة ويمكن بسهولة اتباع عدد من العلاجات الطبيعية التي تدعم صحة الفم وتحسن رائحته.

بعيد عن الإحراج طرق طبيعية تساعدك على التخلص من رائحة الفم

يساهم شرب الماء في الحفاظ على رطوبة الفم ويعمل على تنظيفه بصورة مستمرة من بقايا الطعام التي قد تتجمع وتكون سببًا في ظهور الروائح غير المرغوبة لذلك يعد شرب الماء خطوة اساسية لتحسين رائحة الفم.

شرب الماء ودوره في تعزيز نظافة الفم

يساعد الماء في غسل بقايا الطعام العالقة على الاسنان.

يساهم في تقليل جفاف الفم الذي يزيد من الروائح.

يدعم افراز اللعاب الذي يحافظ على الفم نظيفًا.

تنظيف اللسان للعناية الشاملة بالفم

يشكل اللسان بيئة مناسبة لتجمع البكتيريا التي تسبب رائحة غير طيبة لذلك يعتبر تنظيفه جزءا مهما من العناية اليومية بالفم ويمكن القيام بذلك بسهولة خلال عملية تنظيف الاسنان.

يساعد تنظيف اللسان في تقليل تجمع البكتيريا.

يحد من تكون الروائح الناتجة عن الترسبات.

يدعم نظافة الفم بشكل عام.

الاعتماد على الفواكه والخضروات المنعشة

تساهم بعض انواع الفاكهة والخضروات في تنظيف الفم وتحفيز اللعاب مما يجعلها وسيلة فعالة في التخلص من الروائح غير المرغوبة ويمكن تناولها يوميا كبديل صحي ومنعش.

يساعد تناول التفاح والكرفس والجزر في تنظيف الاسنان طبيعيًا.

تساهم الحمضيات في تعزيز صحة اللثة بفضل فيتامين سي.

تحفز الاطعمة الغنية بالالياف افراز اللعاب.

المضمضة بالماء الدافئ والملح

تعد المضمضة بالماء الدافئ مع الملح طريقة بسيطة ومفيدة لدعم صحة الفم وتقليل الروائح لأنها تساعد في الحد من نمو البكتيريا وتهدئة اللثة.

يساعد الماء المالح في تقليل البكتيريا في الفم.

يعمل على خفض التهابات اللثة.

يساهم في تقليل رائحة الفم المزعجة.

استخدام خل التفاح باعتدال

يسهم خل التفاح في موازنة بيئة الفم وتقليل الروائح ويمكن استخدامه بالمضمضة أو عبر شرب كمية صغيرة مخففة قبل الطعام ولكن مع ضرورة تجنب الافراط للحفاظ على صحة الاسنان.

يساعد في موازنة درجة الحموضة داخل الفم.

يحد من نمو البكتيريا المسببة للروائح.

يساهم في تحسين الهضم مما يقلل من الروائح الناتجة عنه.

مضغ القرنفل للحصول على رائحة منعشة

يعد القرنفل من الاعشاب المعروفة بقدرتها على انعاش النفس ويمكن مضغه خلال اليوم للحصول على رائحة فم اكثر نظافة ونعومة دون الحاجة لاستخدام الزيوت المركزة.

يساعد القرنفل في محاربة البكتيريا.

يعطي رائحة نفس منعشة.

يعد خيارا طبيعيا وسهل الاستخدام.

مضغ العلكة الخالية من السكر

يعد مضغ العلكة وسيلة فعالة لتنشيط افراز اللعاب الذي ينظف الفم بصورة طبيعية خصوصا عند عدم القدرة على استخدام الفرشاة في الوقت نفسه.

تحفز العلكة اللعاب الذي يطرد البكتيريا. تساعد في تنظيف الفم من بقايا الطعام. توفر احساسا سريعًا بالانتعاش.

الزبادي كوسيلة محاربة للبكتيريا الضارة

يحتوي الزبادي على بكتيريا نافعة تساعد في تحقيق توازن صحي داخل الفم وتقلل من تأثير البكتيريا المسببة للروائح لذلك يعتبر تناوله خيارا مفيدا لرفع مستوى صحة الفم بشكل عام.