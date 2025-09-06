الرياض - كتبت رنا صلاح - عندما يتعلق الأمر بصحة القلب والهضم وضبط سكر الدم ينصح بكل من الموز والتمر كخيارين طبيعيين غنيين بالفوائد، لكن لكل منهما خصائص تميزه، فالموز يعتبر من الفواكه المثالية بفضل احتوائه على البوتاسيوم الذي يساهم في تنظيم ضغط الدم وحماية القلب، كما أن أليافه القابلة للذوبان تساعد في تحسين عملية الهضم ومنح الإحساس بالشبع، أما التمر فعرف بالياقوت الطبيعي بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والسكريات الطبيعية التي تمنح طاقة سريعة، إضافًة إلى الألياف التي تحافظ على صحة الأمعاء، لذا؛ لا يمكن القول إن أحدهما أفضل من الآخر بطريقة مطلقة بل يعتمد الاختيار على متطلبات الجسم فكلاهما كنز غذائي له دوره المميز بتعزيز الصحة.

الموز أم التمر.. أيهما أفضل للقلب والهضم وضبط سكر الدم؟

على الرغم من أن كلاهما يشتركان في كونهما مصدرين طبيعين غنيين بالبوتاسيوم إلا أن تأثيرهما على سكر الدم يختلف بشكل ملحوظ:

فالموز متوسط الحجم تقريبًا يضم 18 جرامًا من السكر بينما توفر 4 أو 5 حبات من التمر أي ما يقارب 20 حتى 25 جرامًا.

رغم تلك النسبة إلا أن التمر يتميز بانخفاض المؤشر الجلايسيمي أي ما يعني أن سكر الدم يرتفع ببطء وقت تناوله، مما يجعله خيارًا مثاليًا من الحلوى التقليدية.

أما الموز له تأثير طفيف على مستوى السكر، خصوصًا إذا كان غير ناضج قليلًا حيث يحتوي على نشا مقاوم يعمل كألياف مفيدة تغذي بكتيريا الأمعاء وتبطئ من امتصاص الجلوكوز.

وهكذا استطعنا أن نثبت أن الموز والتمر ليسا مجرد مصدر للسكر بل إنه غذاء متوازن يدعم استقرار مستوى الطاقة وصحة جهازك الهضمي.

الفرق بين الموز والتمر في الألياف والعناصر الغذائية

يذكر أن التمر يحتوي على ثلاثة جرامات من الألياف بينما اثنان جرام فقط في الموز ذات الحجم المتوسط، لذا يتضح لنا؛ أن التمر الأفضل لصحة القلب ودعم الهضم مع القدرة على اتزان سكر الدم.

لهذا وصل الأطباء بأن هناك أوقات معينة يمكنك تناول التمر فيها وذلك مع التزامك الكامل بكميات محددة، أي أنه في حالة ذهابك إلى التمرين فهنا يجب ألا تتناول كميات كبيرة من التمر قبل الذهاب لتفادي مشكلة اضطراب المعدة، وهنا يتبين لك أن الموز في تلك الحالة هو الأفضل لأنه ذات كمية قليلة من الألياف، ولكن؛ بصفة عامة يمكن القول إن الألياف في التمر هي الأفضل لتناوله كل يوم، وإن أردت الحصول على وجبة خفيفة ويسهل هضمها فهنا يمكنك أن تلجأ إلى الموز.

الموز ذات حجم متوسط يضم أكثر من 300 مليجرام بوتاسيوم، بينما 4 إلى 5 حبات تمر تضم أكثر من 200 مليجرام بوتاسيوم، يذكر أن هذا العنصر مفيدًا لوظائف العضلات وصحة القلب بما في ذلك تنظيم ضغط الدم.

أيضًا عند تناول الموز يأخذ الجسم فيتامين سي وبي وعنصر الحديد وكذلك مضادات الأكسدة وهما مفيدان بتحسين صحة الأمعاء وتهدئة القرحة والحد من نسبة السكر بالدم والتقليل من الالتهابات، وقد اشتهر التمر بأنه يحتوي على مضادات الأكسدة والمعادن وفيتامين بي، وهناك دراسات أثبتت أنه يدعم صحة القلب والجهاز المناعي والهضم.

الاثار الجانبية