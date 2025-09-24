الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني بعض الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم نتيجة تدفق الدم بشكل غير طبيعي، وفي هذه الحالة يمكن التغلب على ارتفاع ضغط الدم من خلال استخدام بعض الأعشاب الطبيعية، ويجدر بالإشارة إلى أن ارتفاع ضغط الدم، هو حالة يتدفق فيها الدم عبر الشرايين بمعدل مرتفع بشكل غير طبيعي، وفي حالة إذا لم يتم معالجته والسيطرة عليه، فقد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والفشل الكلوي والسكتة الدماغية،

3 أعشاب سحرية تقلل من ضغط الدم المرتفع خلال أسبوع

وفي هذا السياق، كشف التقرير، عن بعض الأعشاب الطبيعية التي قد تساعد على التقليل من ارتفاع ضغط الدم في أسبوع، وهذه الأعشاب كما يلي:

البردقوش

هو من الأعشاب التي تساهم في الحد من ارتفاع ضغط الدم، حيث إنها غنية بمواد مضادة للأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد على التقليل من مستويات الكوليسترول في الجسم.

أوراق النعناع

بالإضافة إلى أن أوراق النعناع تساهم في تعزيز الدورة الدموية، وإنتاج خلايا الدم السليمة، مما يسيطر على ارتفاع ضغط الدم.

أوراق نبات الغار

تعد أوراق نبات الغار غنية بفيتامين سي وبعض المواد الغذائية الصحية الأخرى، التي قد تساهم في الحد من ارتفاع ضغط الدم من خلال الحد من كثافة وسماكة الدم وتحسين صحة الشرايين.

حيل سريعة لضبط ضغط الدم المرتفع

ممارسة التنفس العميق لبضع دقائق يساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتقليل ضغط الدم.

النشاط البدني مثل المشي لمدة 10 دقائق، يمكن أن يحفز الدورة الدموية ويساعد على خفض الضغط.

الجفاف قد يؤدي إلى رفع ضغط الدم، لذا شرب كوب ماء بارد يساعد في إعادة التوازن للجسم.

الاسترخاء برفع الساقين يقلل من ضغط الدم على القلب ويحسن تدفق الدم.