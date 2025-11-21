الرياض - كتبت رنا صلاح - أفادت دراسة حديثة صادرة عن جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة بأن هناك مشروبًا طبيعيًا قادرًا على خفض مستويات السكر في الدم وتقليل معدل السكر التراكمي لدى مرضى السكري من النوع الثاني، ووفقًا للدراسة، فقد جرى اختبار فعالية هذا المشروب على 12 مشاركًا لمدة أربعة أسابيع متتالية

«حل سحري».. مشروب يساعد على خفض مستويات السكر فى الدم خلال أيام

وأشارت النتائج إلى أن المشروب المستخدم في الدراسة هو «الكمبوتشا»، وهو مشروب يتم الحصول عليه من تخمير الشاي بواسطة البكتيريا والخميرة. وأوضحت الدراسة أنه طُلب من المشاركين تناول كوب من الكمبوتشا يوميًا مع وجبة العشاء طوال فترة التجربة.

مشروب سحري لعلاج ارتفاع السكر

وكشف الفريق البحثي أن المشاركين شهدوا انخفاضًا ملحوظًا في مستويات السكر بالدم بعد الأسابيع الأربعة، وذلك بعد إجراء فحوصات دقيقة لقياس المؤشرات الحيوية الخاصة بالسكر.

وبيَّنت النتائج المنشورة في مجلة «Frontiers in Nutrition» أن متوسط مستوى السكر لدى المتطوعين تراجع من 164 إلى 116، وهو ما وصفه الباحثون بأنه «نتائج مذهلة»، خاصة أنها تُعد أول تجربة سريرية من نوعها تفحص تأثير الكمبوتشا على مرضى السكري.

ما هو مشروب الكمبوتشا؟